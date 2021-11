Vránu poslal na ošetřovnu spoluhráč. Vypadalo to bolestivě, ale je v pořádku, uklidnil Nestrašil

Hokejoví Oceláři odjeli v pátek z Liberce se dvěma výhrami naráz. Bílé Tygry porazili 4:2 a v čele extraligy si dál hýčkají pětibodový náskok. Druhou dobrou zprávou a pomyslným vítezstvím je to, že je v pořádku i jejich kapitán Petr Vrána, který na konci první třetiny na vlastní střídačce schytal od spoluhráče bolestivou ránu pukem do hlavy. „Má tam pár štychů, ale bude v pořádku," uklidnil po zápase asistent třineckého kouče Marek Zadina.

Když otřesený v předklonu pomalu kráčel ze střídačky v péči lékařů na ošetřovnu s uchem od krve, nevypadalo to vůbec dobře. Přesto třinecké eso naskočilo hned do druhé třetiny.

Co se 122 vteřin před první sirénou na třinecké střídačce stalo? Obránce Milan Doudera se snažil z vlastní třetiny vyhodit puk, smolně ho však napálil přímo mezi své parťáky. „Milan jel zpátky a s pukem neměl moc co dělat. Nechtěl ho zbytečně tahat do pásma a vyhodil ho. Letěl na někoho, kdo na střídačce stál, jenže ten reflexně uhnul a Havran to neviděl a bohužel ho trefil do ucha. Vypadalo to dost bolestivě," přiznal střelec prvního gólu Andrej Nestrašil, který celou situaci dobře viděl.

Třinecká hokejová radost. Zleva Ondřej Kovařčík a autor prvního gólu Andrej Nestrašil.

Radek Petrášek, ČTK

„Byla to nešťastná náhoda. Chtěli jsme vyhodit kotouč z naší třetiny a bohužel Milan Doudera ho vyhodil až na střídačku. Petr se zrovna na situaci nedíval, určitě by jinak zareagoval. Není nic příjemného, když máte jakéhokoliv hráče zraněného a nevíte, co s ním je," poznamenal Zadina.

Třinečtí až po první siréně v kabině zjistili, že nepůjde o nic vážného a Vrána bude moci pokračovat v utkání. „Jsme rádi, že se vrátil hned do druhé třetiny, je v pořádku a může hrát, protože pro nás je velmi důležitý," dodal Nestrašil.

Nakonec byl Vrána vyhlášen i nejlepším mužem zápasu na straně vítězů. Oceláři se v prostřední třetině dostali do dvoubrankového vedení. Liberec sice v závěru dokázal snížit, ale lídr extraligy si tři body pohlídal a vítězství pečetil do prázdné branky na 4:2 Daňa a s barevným uchem se radoval i Vrána.