Tak nervózní jsem ještě nikdy nebyl, řekl Růžička po premiéře završené aplausem

Trénuje už přes dvacet let, ale takhle nervózní podle vlastních slov ještě Vladimír Růžička na střídačce nikdy nebyl. Nakonec ale prožil triumfální návrat do klubu, kde hokejově vyrostl. Lepší zahájení premiérového trenérského angažmá v Litvínově si ani nemohl přát. Verva pod jeho vedením doslova smetla Mladou Boleslav, základ výhry 5:0 položili domácí čtyřmi využitými přesilovkami a 58letý kouč si vychutnával aplaus z hlediště.

„Musím říct, že odtrénováno mám hodně, ale nevím, s čím bych ten páteční večer srovnal. Stál jsem poprvé na střídačce doma v Litvínově, na což jsem opravdu dlouho čekal. Chtěl jsem, abychom uspěli a abych nezklamal fanoušky. Byl jsem i proto snad ještě víc nervózní, než když jsem trénoval národní mužstvo. Hodně nám na tomto zápase záleželo, protože tabulka je vyrovnaná a potřebujeme bodovat, abychom se dostali do jejich vyšších pater," uvažoval Růžička.

Bývalý trenér národního týmu navíc dosáhl jako první v historii na tisíc odkoučovaných zápasů v základní části samostatné české extraligy. „Chtěli jsme začít aktivně, což se dařilo a tím jsme přinutili soupeře i k faulu. Když pak Boleslavští vyhodili kotouč z obranného pásma do diváků a bylo to pět na tři, podařilo se nám z toho dát dva góly, mužstvo se hodně uklidnilo a zápas si pak do konce drželo," líčil Růžička, jenž si během reprezentační pauzy mohl mužstvo začít tvarovat k obrazu svému.

Litvínov symbolizují v sezoně nestabilní výkony i výsledky, slovenský trenér Országh byl však odvolaný paradoxně po dvou zápasech s plným bodovým ziskem. Možnost pozvednout mateřský klub, z něhož vykročil do velkého hokeje, dostal Růžička. „Pro mě to bylo jasné rozhodnutí. Jsem moc rád, že taková nabídka přišla a můžu být zase zpátky doma," řekl.

Godla před nejvyšší litvínovskou návštěvou sezony 4038 diváků udržel podruhé v sezoně čisté konto, když předvedl 18 úspěšných zákroků. Konečnou podobu výsledku pak dal svým 399. gólem v extralize domácí Hübl, jenž hrál pod Růžičkou ve Slavii už při jeho debutu v roce 2000. Dalším paradoxem duelu bylo, že Mladou Boleslav trénuje Radim Rulík, jenž dovedl Litvínov v roce 2015 k dosud jedinému titulu klubové historie. Navíc deset let předtím byl Růžičkovým asistentem u reprezentačního mužstva, které dobylo v Rakousku titul mistrů světa.