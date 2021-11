Brankář Neužil bude hostovat ze Sparty v Litvínově

Hokejový brankář Jakub Neužil zamířil ze Sparty na hostování do konce sezony do Litvínova. Sedmadvacetiletý sparťanský odchovanec doplní na severu Čech gólmanskou dvojici Denis Godla, Šimon Zajíček. V brankovišti Sparty se zvýšila konkurence poté, co se z Dinama Riga vrátil Matěj Machovský a doplnil dosavadní jedničku Alexandera Saláka.