Už nebudu diskutovat s rozhodčím! Do neděle...Jágr si dělá legraci z verdiktů sudích

Zdá se to jako nekonečný příběh. Extraligoví hráči si stěžují, že Jaromíru Jágrovi často projdou fauly, za které by oni pykali na trestné lavici, on se sudími často diskutuje, kvůli různým sporným momentům a fanoušci ho za to kritizují. Nyní se k rozhodčím vyjádřil znovu skrz svůj Instagram. Komentuje dva momenty ze zápasu Kladna s Olomoucí. Uvědomuje si však, že práce rozhodčích není nijak snadná.