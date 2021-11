Historický počin! Karlovarský útočník se zapsal do dějin extraligy

Karlovarským hokejistům se v letošním ročníku extraligy příliš nedaří, utkání na ledě Českých Budějovic však začali ve velkém stylu. Už po 35 sekundách hry je poslal do vedení slovenský útočník Tomáš Mikúš.

Tento stav platil až do 45. minuty utkání, kdy na dvoubrankový rozdíl zvýšil z přesilové hry Petr Koblasa. Domácí vzápětí přispěchali se svou první odpovědí, když na 1:2 snížil Jindřich Abdul. To však byla teprve předehra k tomu, co mělo přijít.

Tomáš Vondráček dnes režíroval vítězství @hokejkv, když vstřelil hattrick v oslabení! 🔥 Na jeho druhou trefu se můžete podívat ve videu 👇 pic.twitter.com/a51RGLa9PG — Tipsport extraliga (@telhcz) November 23, 2021

V 53. minutě dostal čtyřminutový trest hostující Plutnar a rýsovala se tak ideální šanci pro Jihočechy na vyrovnání stavu. Opak byl pravdou. Běžela 54. minuta utkání a svou vekou show zahájil karlovarský Tomáš Vondráček, když ve vlastním oslabení z rychlého brejku překonal domácího Hrachovinu a zvýšil na 3:1 pro Energii. Domácí vrátil do hry o pouhých třináct sekund později kanadský bek ve službách Motoru Stuart Percy, který využil pokračující přesilovku.

První @telhcz hattrick v kariéře, navíc v oslabení, a k tomu překonal kapitán Tomáš Vondráček hranici 100 gólů v nejvyšší soutěži 🤩 Gratulujeme! 👑 #telh

📸 @kubelkadaniel pic.twitter.com/PrS44uyyrZ — HC Energie K. Vary (@hokejkv) November 23, 2021

Tím však jen znovu rozparádil útočníka Energie. Uběhlo dalších 49 sekund a ve stále probíhající přesilovce Budějovic Vondráček z dalšího rychlého brejku nadvakrát překonal domácího gólmana a definitivně tak pohřbil jihočeské naděje.

A když odchovanec Horácké Slavie Třebíč v zoufalé hře domácích bez brankáře uzavřel skóre na 5:2, mohla propuknout radost Západočechů naplno.

A jak okomentoval hlavní hrdina večera svůj počin? "Asi je to kuriozita. Pro mě to navíc byl první hattrick. Bylo to tím, že Budějovice to trochu otevřely - dotahovaly, takže potřebovaly dát gól. Nějak to vyšlo, takže jsem tam najel a kluci mě našli. Jsem spokojený," uvedl Vondráček pro klubový web karlovarského klubu.

OFICIÁLNÍ: #TomášVondráček z @hokejkv jako 1. hráč v historii @telhcz (1993–2021) skóroval v jednom utkání třikrát v oslabení! (Dosud 17 případů s 2 SHG hráče v zápase.) Tři góly navíc zvládl za 5:21 min., což ho řadí na 8. místo v tabulce nejrychlejších hattricků. — Ondřej Zamazal (@OndrejZamazal) November 23, 2021

Nad svým mimořádným výkonem se však příliš nepozastavuje. "Hlavně v tom oslabení nechceme dostat gól, když tam s Jakubem Flekem jdeme. Samozřejmě oba jsme rychlí, takže když je ta možnost, tak šlápneme dopředu. Jinak je ale pro nás hlavní to vždycky ubránit. Chtěli jsme vrátit Budějovicím porážku z domácího ledu. Jsme rádi, že se nám to povedlo a vezeme tři body domů. Je to naše druhá venkovní výhra, takže si jí strašně vážíme. Snad na tento výkon navážeme," dodal kapitán týmu z lázeňského města.