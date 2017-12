Zdá se mi to? Liberecký gólman Will nevěřil své chybě, pak vychytal Boleslav v nájezdech

„Dva body bereme, ale chtěli jsme tři. Je to pro nás trochu hořká ztráta," litoval kouč Liberce Karel Mlejnek, který na střídačce zastupuje Filipa Pešána. Ten se připravuje s reprezentačním týmem do dvaceti let na mistrovství světa v USA.

„Mrzí mě to. Měli jsme mít tři body a Boleslav nulu, ale jsem rád, že jsme to zvládli v nájezdech a máme dva body," řekl Will.

Risk nevyšel

V samotném závěru před koncem při power play Mladé Boleslavi zariskoval. Na první pohled to vypadalo, že chce trefit opuštěnou klec přes celé kluziště, jenže místo jistoty zasáhl dotírajícího soupeře.

„Viděl jsem, že chce dát gól, jenže se mu to nějak zašmodrchalo, kluci to vybojovali a já jen zavřel oči," popsal Lukáš Žejdl svou trefu „last minute" v čase 59:52 na 3:3.

„Samozřejmě jsem vůbec nechtěl dát gól, jen jsem to chtěl dostat ven z pásma, aby se nám trochu ulevilo a aby uplynul zbývající čas. A prostě jsem přede mnou trefil hráče a následně z toho byl gól. Samozřejmě mě to kvůli fanouškům a spoluhráčům mrzí," smutnil 25letý gólman.

V první chvíli po vyrovnání potřeboval štípnout. „Prvních pár vteřin jsem si říkal, jestli se mi to zdá... Ale to se prostě stává, byť to není žádná moje omluva. Mrzí mě to, ale zase bych to nehodnotil tak, že jsem tady pokazil zápas," poznamenal brankář Severočechů.

V nájezdech Will exceloval

První třetinu strávil na střídačce. Na led reprezentační gólman naskočil až do druhé části za Jaroslava Januse za stavu 2:2. A téměř čtyřicet minut byl proti svému bývalému klubu neprůstřelný.

„Kluci přede mnou hráli výborně, hlavně na začátku druhé třetiny, kdy jsem měl čas si tam alespoň zabruslit a dostat se do tempa, takže to bylo dobré. Pak jsme, myslím, hráli výborně," konstatoval Will.

Zápas byl po hodině hry nerozhodný 3:3, v pětiminutovém nastavení gól nepadl, své zaváhání napravil při samostatných nájezdech. V nich vychytal Jakuba Orsavu, Pavla Musila, Petra Holíka i Jakuba Klepiše. Překonal ho jen Lukáš Žejdl.

„Samozřejmě jsem za to rád. Nemohl jsem přemýšlet nad tím, co se před tím stalo. V zápase je několik chyb, bohužel tahle je hodně vidět," pravil.

Mizérie pokračuje

Mladá Boleslav tak prodloužila sedmileté čekání na výhru pod Ještědem. Naposledy v Liberci vyhrála v listopadu 2010. Přitom se hosté dokázali oklepat ze dvou slepených gólů během 23 vteřin v páté minutě utkání, ještě v první třetině skóre srovnali. Ve třetí třetině bílé šelmy ve vyhroceném derby ujaly vedení, když třetí přesilovou hru Liberce využil Lukáš Krenželok.

„Skvěle sehrané přesilové hry a oslabení byly atributy našeho dvoubodového vítězství. Dvakrát jsme hráli ve třech, skvěle jsme to ubránili," podotkl Mlejnek.

Jenže v závěru pak přišla Willova chyba, kterou ovšem v nájezdech napravil. Boleslavská mizérie v Liberci tak trvá dál.