Hokejisté Vítkovic vyhráli posedmé v řadě, uspěli v Chomutově

Domácí vstoupili do duelu aktivně a hned v páté minutě šli do vedení, které zařídil pohotově střílející Hlava. Vzápětí Vítkovice nejprve nevyužily nabídnutou početní výhodu, ale poté srovnaly stav utkání, když Slobodovu ránu od modré tečoval do sítě Szturc.

V závěru první třetiny z dobrých pozic přestřelili Piráti Šťovíček a Havel, což hosté potrestali osm vteřin před sirénou. Vítkovice posunul do vedení Zdráhal.

Druhá dvacetiminutovka začala ve vysokém tempu, což přineslo několik šancí na obou stranách. Žádná však neměla gólové parametry. Do poloviny třetiny jeli sami na branku Šťovíček a Sklenář, ani jeden však v tísni nezakončil přesně.

Chomutov následně nevyužil přesilovkou hru a hosté je za to potrestali, na 3:1 zvýšil po samostatné akci Szturc, jenž se trefil přesně do horního rohu Lacovy branky. Poté svěřenci trenéra Růžičky nevyužili další dvě přesilovky, z nichž se část přenesla do závěrečné části.

Ve 44. minutě šli Vítkovičtí dva jednoho, spolupráce mezi Szturcem a Květoněm skončila gólem. Vítkovice přiblížil k další výhře Květoň. O tři minuty později byl nejlepší hráč utkání Szturc dotěrný na brankovišti, což "vyřešil" osobně Laco. Z celé potyčky vyšli lépe Chomutovští, kteří si zahráli přesilovku, ani tentokráte ji však nevyužili.,