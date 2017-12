Jarůšek: Byl to svátek hokeje a snad i zápas, který nás nakopne

"Doufám, že je to přesně ten zápas, co nás nakopne. Dneska to byl svátek hokeje. Parádní atmosféra, hodně lidí a vše navíc s vítězným koncem," řekl spokojený Jarůšek v rozhovoru s novináři. Dramatický souboj zhlédla v O2 areně nejvyšší návštěva ročníku 16.343 diváků.

Jarůškovi stačilo pouhých 57 vteřin od vhození úvodního buly, aby se pustil do bitky s obráncem Komety Jakubem Krejčíkem. "Na Petra Kalinu se sesypali asi tři hráči Brna, tak jsem tam jel taky. Tak to má být. Jeden se postavíme za druhého, musíme makat jako tým. Teď jsme v takové situaci, že nemůžeme hrát velký hokej. Je to hlavně o bojovnosti. Jak říkají spoluhráči - musíme nasadit montérky," prohlásil brněnský rodák.

V 41. minutě šestadvacetiletý forvard zvýšil na 3:1. "Otočili jsme rychle hru, Robert Říčka dostal nahrávku, křikl jsem si na něj, ať mi nechá puk za modrou a pak už jsem střílel k tyčce. A vyšlo to," vrátil se k rozhodující akci večera Jarůšek.

Spartě k první výhře od 3. prosince výrazně pomohl i finský gólman Sami Aittokallio, který si nakonec připsal 26 zákroků. "Sami předvedl výborný výkon, především chytil nájezd, což nás nakoplo," připomněl Jarůšek neúspěšné trestné střílení Martina Erata v 47. minutě za stavu 3:1.

Ani za dvoubrankového vedení ale domácí nepolevili. "Říkali jsme si, že nebudeme bránit, ale hrát aktivně. Zase jsme dostali blbý gól, ale musím poděkovat týmu za to, že jsme zápas odbojovali tak, jak jsme měli," dodal Jarůšek, který do Sparty přišel v polovině listopadu z Hradce Králové a v 11 zápasech v jejím dresu vstřelil šest branek a přidal pět asistencí.