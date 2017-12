Musíme se odrazit nahoru, burcuje chomutovský obránce Valach

Propad na předposlední místo tabulky extraligy potkal hokejisty Chomutova po domácím nezdaru v duelu s Vítkovicemi (1:4). Piráti zároveň nenavázali na předchozí dvě výhry, takže se znovu pokusí o to, aby opustili aktuální barážovou pozici v soutěži. „Musíme se odrazit nahoru,“ říká chomutovský obránce Juraj Valach už směrem k dalšímu kolu.

Překvapily vás Vítkovice svou účinnou hrou?

Je pravda, že předtím jsme vyhráli nad Jihlavou a především v těžkém utkání v Brně. Od toho jsme se chtěli odpíchnout a opět zabodovat. Bohužel to nevyšlo. Největší problém byl v našem zakončení. Soupeř prokázal větší efektivitu, i když to opticky vypadalo, že často hrajeme v jejich obranném pásmu.

Přitom jste vedli 1:0, ale nakonec jste čtyřikrát v řadě inkasovali.

Ve druhé třetině jsme mohli rozhodnout. Ale nemáme patřičný tah na bránu, chybí nám větší agresivita před brankou. V některých situacích jsme nebyli ve správných prostorech.

Největší potíže vám činili vítkovičtí útočníci Roman Szturc a David Květoň, kteří obstarali tři ze čtyř gólů. Jak jste to viděl?

Tahle dvojice i celá jejich formace se prosadila. Ale nemám čas na ledě v té rychlosti přesně sledovat jednotlivce. Jsou to šikovní hráči, silní na puku a dobře bruslí. David Květoň v Chomutově v minulosti působil, měl motivaci. Neznamená to však, že jsme nemohli vyhrát. Kdybychom dali góly, zápas by dopadl asi jinak.

V dalším kole hrajete v úterý 26. prosince na ledě Liberce. Co od souboje očekáváte?

Jsme na spodku tabulky a můžeme se jen odrazit výš. S Bílými Tygry se často střetáváme v přípravě, potkali jsme se s nimi v posledních dvou letech kromě základní části extraligy i v play off. Znovu předpokládám, že to bude bojovný zápas, v němž rozhodnou detaily, a to, kdo promění šance.