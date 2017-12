Kometa nový rekord Vítkovicím nedovolila, rozhodl Hruška

Deset tisíc diváků ve vyprodané Ostravar Aréně vidělo svižnou první třetinu a hned několik šancí. Tu největší měl v 11. minutě domácí Roman, který v přesilovce u pravé tyče minul zcela odkrytou branku. Za Vítkovice se neprosadil ani Szturc, jehož střelu zblízka zastavil Čiliak levým betonem. Na druhé straně zase vychytal Bartošák po výpadu dvou na jednoho bekhendový pokus Hynka Zohorny. Vítkovický brankář poté zneškodnil i tutovku Erata.

Nástup do druhé třetiny patřil Kometě a přispěla tomu početní výhoda po vyloučení Květoně. V ní se hosté na celé dvě minuty usadili v útočném pásmu a ostřelovali Bartošáka ze všech stran. Ten však odolával, když zlikvidoval v krátkém čase šest střel. Ostravané měli poté i díky dvěma přesilovkám více ze hry, ale Lev ani Jáchym si na Čiliaka nepřišli. Před druhou pauzou ještě zahrozil při přečíslení Erat. Jeho švih mezi betony ale Bartošák čekal.

Ve třetí třetině mohl poslat domácí do vedení Bartovič, který si nabruslil na šikovné nahození Lva z obranné třetiny. To se odrazilo od zadního mantinelu před Čiliaka, který vytáhl další jistý zákrok. Udeřilo tak na druhé straně. V 54. minutě našel Erat před brankou nehlídaného Jana Hrušku, ten se s pukem otočil a bekhendem poslal Brno do vedení. V závěru to zkusily Vítkovice bez gólmana v šesti proti čtyřem, ale do prodloužení už utkání nedostaly. Kometa tak podruhé za sebou neinkasovala, předešlou nulu v Pardubicích ale vychytal Marek Langhamer.