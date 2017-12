Rekordní zápis Vítkovice nevylepšily. Jedna série skončila, může začít další, nezoufá Bartošák

Vyhrát devět utkání za sebou dokázali hokejisté Vítkovic naposledy v sezóně 1980/1981, kdy se v Ostravě naposledy slavil mistrovský titul. V dalších letech se týmu nedařilo sérii ani vyrovnat. Až letos, kdy náramně povedený konec roku katapultoval tým Jakuba Petra až na druhou příčku tabulky. „Měli jsme šanci vstoupit do vítkovické historie. V tomhle to v koutku duše mrzí. Ale zásadnější je, že jsme mohli soupeřům v případě výhry ještě trošku neodskočili. A to se nepovedlo," svěřoval se vítkovický brankář Patrik Bartošák.

Utkání s Kometou Brno sledovalo 10 004 diváci. Více se jich do domovského stánku Vítkovic nevměstná. „Bylo to skvělé. Moc jsme si to užívali. Diváci obou týmů fandili po celý zápas skvěle. O to více nás to mrzí, že si naši fandové s námi nemohli užít oslavy," řekl útočník Vítkovic Ondřej Roman. „Rozhodla jedna chyba. Kdyby se nám podařilo dát jeden nebo dva góly v prvních dvou třetinách, kdy jsme Kometu téměř nepustili z pásma, tak bychom to už udrželi. Ale nestalo se," přemítal Roman.

Řeč čísel přitom hovořila jednoznačně pro Vítkovice. Závěr roku zvládly v náramné pohodě a připsali si devět vítězství za sebou. Skvělou bilanci měli domácí hokejisté i proti Brnu, které v posledních šesti soubojích porazili. „Věřili jsme si, ale Kometa má zkušené mužstvo. Obránce dobře chytali naše finální přihrávky, které nám předtím vycházeli. Měli jsme více střílet," upozornil Roman. „Ale možná je dobře, že jsme teď prohráli. Máme to za sebou a do nového roku půjdeme s tím, že začneme novou sérii. Máme skvělý tým, kde se může spolehnout jedem na druhého. Když se nedaří nám, zaskočí gólově jiní. Jistota je Bartéz (Patrik Bartošák) v brance i kvalitní obránci," hledal Roman příčiny skvělého konce roku v podání Vítkovic.

„První, co jsem klukům v kabině říkal bylo, že jedna série skončila a druhá může začít. Měli jsme i štěstí, ale hrou, kterou jsme předváděli v prosinci, jsme dokázali, že patříme mezi top týmy ligy. Proto nás takové série mohou potkat znova," doplnil jej brankář Bartošák.