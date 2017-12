Sparta nám dala lekci z produktivity, smutní Strapáč

Hokejisté Olomouce prohráli v 35. kole extraligy s pražskou Spartou i třetí vzájemný zápas (5:2) a ukončili tak šnůru pěti vítězných duelů v řadě. Herně sice drželi krok, ale na rozdíl od Sparty, která využila prakticky každou šanci, nebyli efektivní. A to rozhodlo. Uvědomoval si to i útočník Kohoutů Petr Strapáč.

Na Spartě jste si doslova vylámali zuby. Proč?

Dala nám lekci z produktivity. Už v první třetině jsem měl tutovku, ale selhal jsem a Sparta po následujícím střídání hned z prvního rychlého protiútoku, na které jsme si chtěli dát pozor, skórovala. Vyložené šance jsme měli i ve druhé třetině, ale znovu jsme je neproměnili a Sparta odskočila na dva góly. Na začátku třetího dějství jsme sice snížili, dostali se do kontaktu, Sparta však znovu udeřila. Byla prostě lepší v produktivitě a zaslouženě tak vyhrála.

Stejně jako v Třinci, kde jste ovšem vyhráli, vám chybělo pět obránců základní sestavy. Jakou to hrálo ve výsledku roli?

Tak klíčoví zadáci určitě chyběli. Nebudeme si nic nalhávat. Vymlouvat se však na to nemůžeme. V tom bych náš neúspěch nehledal. Odmakali jsme to, odedřeli, ale bohužel ani vyložené příležitosti jsme neproměňovali.

Když jste na začátku třetí třetiny snížil na 1:2, Sparta znovu rychle utekla na dva góly. Vzápětí jste svůj tým mohl dostat do kontaktu, gól jste však už nedal. Co tomu chybělo?

Kdybych to věděl, udělal bych to v té šanci jinak. Je to škoda, být to zase jen o gól, vypadalo by to jinak a ještě jsme s výsledkem mohli něco udělat.

Se Spartou jste prohráli všechny tři dosavadní vzájemné zápasy v sezóně. V čem vám tak nesedí?

Nemyslím, že by nám přímo neseděla. Přijde mi, že na nás teď hrají všichni podobně. Posílají dlouhé přihrávky, sklepávají to a chtějí být v rychlosti. Speciálně jsme se na ně nepřipravovali. Řekli jsme si jen, že musíme pohlídat jejich bleskové protiútoky. Jenže to se nepovedlo, právě těmi rozhodli. Určitě nejsou naší černou můrou. Doma jsme prohráli zápas, který jsme měli pod kontrolou. Vedli jsme o dva góly, oni srovnali a pak nás dorazili v prodloužení. V Praze jsme podlehli až po nájezdech a ani dnes to nebylo jednoznačné. Faktem ale je, že vždycky byli o kousek lepší.

V tabulce vám v závěru roku patří šestá příčka. Jaký z pohledu vašeho týmu byl?

Parádní. Kdyby nám někdo před sezónou řekl, že teď budeme tak vysoko, asi bychom nevěřili. Hrajeme, na co máme. Můžeme se na sebe spolehnout, dřeme jeden za druhého a přináší to ovoce, takže super. Jen osobně to mohlo být lepší. Herně se cítím dobře, ale bodů sbírám málo. Rezervy mám velké.