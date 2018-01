Irgl po debutu za Hanáky litoval neproměněné šance. Tohle se musí dávat, povzdechl si

„V první třetině jsem se necítil nic moc, spíš jsem rozjížděl nohy. Pak už to bylo lepší, ale porážka mě hodně mrzí. Ve druhé třetině jsme měli tlak a šance. Je to fakt škoda," posteskl si 37letý křídelník, který na Hanou přišel z Třince na měsíční hostování. Opačným směrem zamířil centr Roman Vlach.

Ostravský rodák zažil na ledě Dynama příjemnou změnu. Zatímco v posledním duelu za Oceláře odehrál ve čtvrté lajně proti Zlínu pouze necelé čtyři minuty, tentokrát si na vytíženost nemohl stěžovat. Chodil i na přesilovky, jenže v koncovce se neprosadil. „Ve třetí třetině jsem měl vyrovnání na holi. Byl jsem v přesilovce sám mezi kruhy, protože beci byli roztažení. Stačilo jen trefit, takové šance se musí dávat," štvalo Irgla, jenž nastoupil ve druhé formaci s Petrem Strapáčem a Vilémem Burianem.

„Kromě první třetiny to nebylo tak špatné, hlavně na sebe musíme mluvit," připomněl zkušený borec, jehož mužstvo na východě Čech statečně bojovalo, ačkoliv postrádalo hned pět obránců základní sestavy. Dál marodí David Škůrek, Jiří Ondrušek, Martin Vyrůbalík i Lukáš Galvas. Jeho syn Jakub pak úspěšně reprezentuje na MS dvacítek v Buffalu. "I přesto jsme odehráli dobrý zápas, ale na jeden gól se vyhrát prostě nedá."

Irglův odchod do Olomouce se zrodil v kvapíkovém tempu. „Tlačil to čas, protože 30. ledna končí přestupy a nejkratší možný termín hostování je třicet dnů. Dlouho jsem ale nepřemýšlel, jenom zavolal agentovi a ptal se na informační věci, co to pro mě znamená," přiblížil.

Do všeho se tady jde naplno, těší Irgla

Držiteli stříbra z MS 2006 probíhající sezóna tolik nevychází. Ve 34 zápasech si připsal pouze 10 kanadských bodů za 5 gólů a stejný počet asistencí. Naposledy skóroval v extralize 28. prosince a shodou okolností právě proti Hanákům.

„Nikdo si mě ale v kabině kvůli tomu nedobíral," usmíval se Irgl a věří, že mu krátká anabáze v Olomouci prospěje. „Líbí se mi, že se tady jde do všeho naplno. Stihl jsem jeden trénink, který byl nahoru dolů a dohrávaly se souboje."

Bývalý juniorský mistr světa si po Vítkovicích a Třinci vyzkoušel v kariéře už třetí extraligový tým a v novém působišti se cítí dobře. Nevadí mu ani skromnější zázemí. „Samozřejmě rozdíl proti Třinci je, ale já přijel za hokejem, a ne si užívat kabiny," ujistil. S novými spoluhráči sehraje ještě devět utkání. „Určitě nebudu každý den dojíždět. Mám to sice domů jenom hodinu cesty, ale občas zůstanu i na hotelu," plánuje Irgl.