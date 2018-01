Každý bod má cenu zlata, ví obránce Knot. V Chomutově je ale spokojený

Jak vzpomínáte na působení ve Slavii?

Dostal jsem v mateřském klubu i šanci v extralize po boku skvělých spoluhráčů, pak jsem za ni hrál dva roky ještě ve WSM Lize. Když mi skončila smlouva, vybral jsem si Mladou Boleslav. Situace se po třech měsících změnila tak, že jsem v Chomutově a jsem za to rád.

Proč vám to ve středočeském klubu nevyšlo?

Sešel se tam hodně kvalitní tým, dobře poskládaný. Ale nedařilo se, protože jsme nesbírali body. Když jsem tam přišel, trenéři asi čekali něco jiného a totéž platilo i o mě. Taky jsem očekával od sebe něco víc.

Jak se vám hraje v Chomutově?

Výhodou je, že jsem spoustu chomutovských kluků znal už ze Slavie. To mi usnadnilo adaptaci. Je nás tady teď několik nových hráčů a mužstvo vyhrálo šestkrát z posledních sedmi zápasů. Kluci mě přijali v pohodě, snad jsme zapadli do kabiny. Od té doby, co jsme postupně přišli, se vyhrává, čímž nechci říci, že je to moje zásluha. Ale je lepší přijít do týmu, který získává body, než naopak.

Můžete porovnat extraligu s první ligou?

Rozdíl je v tom, že nejvyšší soutěž je mnohem více svázána taktikou. Hráči jsou chytřejší a dokáží využít slabší chvilky soupeře. Stačí, aby člověk stál o metr jinde, než by měl, a je to znát. Když uděláte tři chyby, dostanete z toho dva góly. V první lize taková produktivita a proměňování šancí nejsou.

Chomutovský tým figuruje v extralize momentálně na desáté příčce, která ještě garantuje předkolo play off.

Tabulka je našlapaná, každý bod má cenu zlata. Nikdo nechce hrát dole pod hrozbou baráže o udržení. V základní části sezóny se snažíte, abyste si vytvořili pozici pro nějaké lepší umístění a play off, případně na boj o medaile.