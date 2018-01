Herní uvolněnost nám přinesla osm bodů. Ale bojujeme dál, říká trenér Růžička

„Jsme rádi, že nám to tam v závěrech utkání padá. Bojujeme dál," říká chomutovský trenér Vladimír Růžička před soubojem s Oceláři.

Piráti si ve zmíněné úspěšné sérii připsali skalpy lídra z Plzně i třetího Hradce Králové, vyhráli i severočeská derby v Liberci a v Litvínově. „Mužstvo se uvolnilo. Předtím jsme byli svázaní, nervózní, prohrávali jsme koncovky. Naopak v poslední době máme hodně dobré třetí třetiny. Dotáhli jsme to do prodloužení, kdy je hokej někdy i o štěstí, a pak urvali druhý bod. Je to rozdíl, než občas sbírat výsledky po bodu za porážku. Zvlášť při nynější vyrovnanosti v tabulce," uvažuje kouč.

Absence nabouraly elitní útoky

Cení si toho, že i v neúplné sestavě tým prokazuje vnitřní sílu a následně i hokejové dovednosti. „Některé vyhrané zápasy nás nastartovaly. Když se prohrává, hráči si nevěří, ale takhle je to mnohem lepší," kvituje Růžička zarputilost i herní projev svých svěřenců. A to minule chyběli z útočníků dlouhodobě zraněný Tomica, nemocní Růžička mladší, Skokan, nedohrál Skokan, mladý Lauko je na mistrovství světa dvacítek v USA, obránce Tomáš Dvořák se zranil v Litvínově.

„Absence nám nabouraly složení prvních dvou pětek. Uvidíme, kdy se budou kluci vracet do přípravy a do zápasů," dodal chomutovský trenér směrem k dalším kolům.