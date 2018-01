Chomutovští porazili Zlín, Lukeš má první nulu

Domácí začali aktivně, jejich nápor ale zastavilo vyloučení Grmana ve 3. minutě. Zlín si ale žádnou šanci v přesilovce nevytvořil. V následné početní výhodě Chomutova Vondrka našel přes celé pásmo Koblasu, kterého ale "vychytal" Kašík. Při hře čtyři na čtyři se do slibné příležitosti dostal Smejkal, zlínského gólmana však nepřekonal.

Do druhé třetiny vstoupili lépe Severočeši a dostali se i do vedení. Dietzovu střelu tečoval do branky Chrpa. O chvíli později hráli Piráti v oslabení, ve kterém hosté hned několikrát nebezpečně zakončovali. Nejblíže gólu byl Kubiš, ale trefil pouze tyčku.

V polovině duelu byl při úniku faulovaný Dlouhý, následné trestné střílení ale neproměnil. V závěru prostřední dvacetiminutovky se svěřenci kouče Růžičky museli opět bránit, Zlín však vyrovnat nedokázal.

Hned v úvodu závěrečné třetiny si oba celky vyzkoušely krátce po sobě hru v početní výhodě, ani jeden tým ale tlaku nevyužil. Zvýšit vedení domácích mohl Šťovíček, neuspěl však stejně jako Smejkal s Tomečkem po přečíslení.

Hra se poté odehrávala převážně ve středním pásmu, kde Chomutov odrážel zlínské výpady. Více než dvě minuty před koncem Kašík po oddechovém čase opustil branku a Zlín zkoušel vyrovnat v power play. Podruhé se však prosadili domácí. Vondrka získal puk a před prázdnou brankou přihrál Chloubovi, který uzavřel skóre.