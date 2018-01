Kantor ve Vítkovicích znovu nedochytal. Jsme ve sra..., tady to vždy vyvrcholí, říkal litvínovský gólman

Vzpomněl jste si na předchozí utkání na vítkovickém ledě? Tentokrát jste vydržel v brance jen o zhruba třicet vteřin déle.

Ani ne, je to obrázek naší sezóny. Nedaří se nám celkově ta sezóna moc a tady to vždycky nějak vyvrcholí.

Byly ty zápasy v něčem podobné?

Výsledkem. Ale jinak si to už moc nepamatuji. Moc si toho ani dneska nevyčítám, i když dostat pět gólů za půl zápasu je strašně moc. My prostě hrajeme špatně a tady se to na nás vždy nějak navalí a dostaneme čočku. Ale těžko říct proč zrovna vždycky tady ve Vítkovicích.

Mohly na dnešní výsledek mít vliv poslední zápasy, kdy jste poztráceli body se soupeři, které byste měli ve vaší situaci porážet?

Jestli to má úplně vliv, to nevím. Je ale pravda, že jsme teď hráli se soupeři kolem nás v tabulce Pardubicemi, Jihlavou a Chomutovem a ta utkání jsme těsně nezvládli, ačkoliv jsme vedli. V posledních minutách jsme ta utkání ztratili, a to se na nás samozřejmě podepsalo psychicky. Když neporazíme takové soupeře jako je Jihlava, Pardubice nebo Chomutov, se vší úctou k nim, těžko můžeme pomýšlet na výhru ve Vítkovicích nebo třeba v Plzni. Je to těžké, jsme ve sračkách, jak se říká, ale musíme se z nich vyhrabat sami. Nikdo a nic jiného nám nepomůže.

Ve Vítkovicích už nejste nějaký čas, byl na druhé straně někdo, s kým jste se hecovali před zápasem?

Určitě ano. Je tam dost kluků, které si ze svého působení v Ostravě pamatuji. Třeba Šturcík (Roman Szturc) mi dá vždycky góla, ten si to pokaždé proti mně užije. Ale my máme starosti sami se sebou, takže moc na nějakou srandu není prostor, bohužel.

Dneska padly dva góly v poslední vteřině třetiny, jaké to je pro gólmana dostat takhle branku, jak se vám to stalo v první třetině, kdy Vítkovice odskočily na dva nula?

Je to blbé. Hrbas dostal puk na kruh, přede mnou byli asi tři hráči a jenom jsem cítil, jak mi to prolétlo skrz tělo. Vůbec jsem tu střelu neviděl. Bartéz (Patrik Bartošák) pak na konci druhé třetiny dostal hodně podobný gól. Taky tam před ním bylo hodně hráčů a Lukeš to trefil taky výborně. Je to asi shoda náhod, ale pro gólmany blbá.