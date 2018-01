Super zážitek, kluci mi moc pomohli, liboval si Lukeš po první vychytané nule

Sezónu plnou premiér a postupných kroků v kariéře prožívá hokejový brankář Štěpán Lukeš. V září se poprvé dostal na soupisku týmu Chomutova v extralize, začínal v roli brankářské dvojky a po odchodu Jána Laca do Sparty převzal post klubové jedničky mezi tyčkami. Stačil už uspět v bratrském derby v Litvínově, za který hraje jeho starší sourozenec a útočník František Lukeš, a v neděli proti Zlínu (2:0) vychytal svoje první čisté konto v extralize. „Je to super,“ usmíval se Štěpán Lukeš.

Jaké máte pocity po výhře nad Zlínem?

Byl to pro mě velký zážitek, prostě velká radost. Musím poděkovat klukům, bez nich bych nulu nezvládl. Hráli jsme jako tým výborně dozadu. Přesto jsem se musel hodně ohánět při závarech. Skákalo to tam hrozně moc. Když hrozila nějaká obrovská šance, kluci to vyblokovali.

Co pro Chomutov výsledek 2:0 znamená?

Především tři body, které jsou důležité a nesmírně jsme je už potřebovali. A navíc nula před domácími diváky. Věřím, že se od toho odrazíme.

Kdy vám bylo v zápase nejhůř?

Komplikovali jsme si zápas vyloučeními. Tím jsme dostávali soupeře do hry. Zlín byl nebezpečný. Takže těžší chvilky jsem měl ve druhé i třetí třetině, kdy jsme hájili vedení.

Jak berete svou nynější pozici brankářské jedničky v kádru Pirátů?

Cítím důvěru od kluků v kabině i na ledě a samozřejmě od trenérů. To mi dodává sebevědomí. Jsem rád, že chytám pravidelně, ale nezáleží jen na brankáři. Kádr se trochu obměnil, i v obraně jsou noví hráči. Ale to nemá vliv na charakter týmu. Všichni bojujeme nadoraz.

V úterý hraje Chomutov v Praze proti Spartě!

Na zápas se těším. V 02 Areně jsem dosud ještě nechytal. Nevím, jestli přijde hodně lidí. Každopádně je to další extraligové kolo, v němž chceme obstát a uhájit aktuální pozici v první desítce v tabulce.