Boleslav rozjásaly kuriózní odrazy, Holík ale popřel, že by šlo o mazáckou kulišárnu

Vše začalo ránou Vladimíra Emingera v přesilovce, při níž dráhu kotouče výrazně změnila teč sparťana Kaliny přetlačujícího se na hraně brankoviště s clonícím Saumelsem. „Když se nám nedaří proměňovat vyložené šance, tak se musíme chytit díky takové haluzi," mínil domácí obránce po svém prvním gólu v sezóně. Navíc ho dal proti klubu, který už o jeho služby nestál. „Vždycky je tam špetka motivace navíc proti bývalým spoluhráčům," usmál se.

Po 39 vteřinách druhé části Petr Holík z úhlu vyloženě napálil brusle otáčejícího se Švrčka. „Vypadalo to jako mazácká kulišárna, ale spíš mě puk sjel a ten odraz do branky byl hodně šťastný. Ale nezlobil jsem se, konečně nám tam něco spadlo," přiznal s tím, že na Boleslavi už ležela psychická deka z trápení v koncovce. „Většinou se mi tlačí před branku Urbi (Urban) a když to teď nestihl, plácl jsem to kulečníkově o cizí brusli," vtipkoval pak Holík.

Spartu ničil výtečně chytající Maxwell, jenž předvedl celkem 37 úspěšných zásahů. Nakonec se ale inspirovala receptem domácích. Marek Ďaloga už za brankovou čarou poslal kotouč směr boleslavská svatyně a její strážce si neposedný kousek černé gumy skopl za záda. „Dával jsem to naslepo před branku, ale byl to pohříchu jediný moment, kdy Maxwell něco pustil. Jinak předváděl neskutečné věci," tvrdil slovenský obránce v pražských službách.

Na seznam kuriózních tref patří i poslední branka utkání, které dosáhla Boleslav 46 vteřin před koncem při sparťanské power play. Musil totiž jen vyhodil z obranného pásma puk, ale ten se odrazem od mantinelu odklouzal až do opuštěné branky hostů. „Sice nemám rád slova jako štěstí a smůla, ale je to vážně pech, když si dáme opakovaně gól bruslí vlastnímu brankáři a Boleslavi tím narostla křídla," mínil asistent trenéra pražského celku Jaroslav Nedvěd.

„Konečně, i když šťastně, jsme využili dvě přesilovky. Musím poděkovat celému týmu za nasazení, ale hlavně Maxwellovi, který nám to vybojoval. Konečně jsme si mohli zařvat v kabině," ulevilo se trenérovi boleslavského týmu Vladimíru Kýhosovi.