Klok ztrestal dotěrného Havelku. Čekám pozvánku na Oktagon, smál se vítkovický obránce

Vlétl jste do souboje u mantinelu hodně razantně. Co vás tak nabudilo?

Ono to začalo už v našem pásmu, kdy jsem rozehrával puk a viděl jsem, jak na mě soupeř jede a ani nepřibržďuje. Pokoušel se do mě vletět, ale to jsem ještě skousl. Pak jsem se otočil a on mě podrazil, tak jsem se na něj podíval, co jako dělá. No a když v jejich pásmu zezadu nabral Karola Slobodu, to už na mě bylo moc a jel jsem na něj.

Věděl jste, o koho jde? Že je to teprve junior?

Nevím, jestli je mladý, nebo ne. Vůbec nevím, kdo to je. Viděl jsem, že jde do našeho hráče, tak jsem šel po něm a vzal jsem i ho.

Stejně jako v utkání měly i v bitce Vítkovice navrch, viďte?

Já mu chtěl jen zezadu lehce dát na vědomí, že se to nemá dělat. Nevěděl jsem, jestli se chce bít. Ale pak se zvedl, přetočil mě a zahodil rukavice. Chytnul jsem si ho včas naštěstí, takže v pohodě. Bylo dobře, že to rozhodčí dobře nechali.

Na ledě zůstaly stopy krve. Byly jeho?

Měl šrám někde pod nosem nebo u nosu. Trefil jsem tam dvě dobré rány. Bylo dobře, že mu hned na začátku spadla helma, protože vždycky, když jsem se bil, jsem si o ni rozsekl kloub na ruce. Protože byl bez helmy, obešlo se to naštěstí bez zranění.

Ten zlomený zub je starší věc?

Ano je, ale nechávám to po sezóně, Bojím se, že bych přišel o další, takže to ještě nechávám.

Máma to v ochozech nevidí ráda. Bude to mít doma dohru?

Možná bude mít doma nějakou připomínku. Přítelkyně tam byla taky, ta fandí MMA a kluci už si ze mě dělali srandu, že jí chci udělat radost. Tak doufám, že bude spokojená, že jsem vyhrál.

O přestupu do MMA neuvažujete?

Na Sareze teď bude 17. ledna Oktagon, tak čekám pozvánku. Třeba mi ještě přijde. (smích)

Stejně jako vy bitku jste měli pod kontrolou i celý zápas?

Na začátku jsme měli situaci dva na jednoho, Rosťa mi to dobře dával, škoda, že jsem to nedal. Trošku jsme se pak přizpůsobili jejich hře nahoru dolů, ale dali jsme dva góly, to nás uklidnilo a hráli jsme si svou hru. Měli tam úniky, ale pohlídali jsme si to a jsme rádi za tři body.

Po prohře v Hradci to bylo jistě důležité?

Dobře, že máme vítězství a startujeme potencionální šňůru. V Hradci to byl těžký zápas a jsme rádi za tři body. Teď nás čekají tři zápasy venku, bude to těžká štace. Doufáme, že něco přivezeme.