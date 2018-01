Chloubova lahůdka při trestném střílení zajistila Pirátům výhru na Spartě

JMimořádně důležitý souboj týmů bojujících o pozice zaručující alespoň postup do předkola play off vyzněl lépe pro Chomutov. Piráti sice v předehrávce 39. kola hokejové extraligy prohospodařili na Spartě dvoubrankový náskok, nakonec ale tři body berou, když o jejich výhře 3:2 rozhodl v 51. minutě parádně provedeným trestným střílením Roman Chlouba. Severočeši zvítězili v osmém z posledních deseti utkání a v tabulce poskočili z desátého místa už na sedmé, o bod před svého úterního soupeře. Pražané naopak z uplynulých čtyř duelů vyhráli jen jediný.

Pikantní příchuť mělo utkání pro gólmana Jána Laca, který do Sparty přišel před dvěma týdny právě z Chomutova. A na nedostatek práce si slovenský brankář zejména v první třetině rozhodně nemohl stěžovat. Už v šesté minutě lapačkou zneškodnil Laukův pokus při přečíslení dvou na jednoho, o chvíli později už byl Laco překonaný, jenže Růžičkovu dorážku zastavil hokejkou v brankovišti obránce Ďaloga.

A když další Laukovu tutovku zneškodnil obětavým pádem do rány Piskáček, bylo to pro Spartu poslední varování. Jenže domácí jej nebrali dostatečně vážně, takže ve 13. minutě za to byli potrestáni, když z levého kruhu vypálil přesně pod Lacovu vyrážečku Koblasa a otevřel skóre.

O necelé tři minuty bylo s domácími ještě hůř a částečně se o to přičinil i Laco. Ten totiž nepřesně rozehrál, a na konci rychlé chomutovské kombinace stál s přesným bekhendem Huml. První opravdu nebezpečná příležitost Sparty přišla až v samém závěru prvního dějství, kdy se kotouč šťastně odrazil ke Kudrnovi, ten ale sám před Lukešem neuspěl.

Chomutovský gólman, který v neděli se Zlínem udržel první čisté konto v sezóně, kapituloval až ve 25. minutě, kdy Klimek bekhendem zužitkoval Pechův pas přes brankoviště. Lukešova neprůstřelnost se tak zastavila bez jedné vteřiny na 116 minutách... Blízko vyrovnání pak byl vzápětí Říčka, jenž ale brejk tří na jednoho zakončil nepřesnou střelou z voleje.

Pirátům mohl vrátit dvoubrankový náskok jejich kapitán Vondrka, který si obhodil dva obránce domácích, pak ale neuspěl sám před Lacem. Místo toho Sparta v úvodu třetí třetiny vyrovnala. Pech si vyjel zpoza branky, našel Formana, jenž zblízka neměl problém trefit odkrytou klec.

Jenže v 51. minutě fauloval Pavelka unikajícího Chloubu a rozhodčí nařídili trestné střílení. Při něm si chomutovský vousáč počínal jako zkušený mazák, pohybem ramen poslal Laca mimo brankoviště, aby pak poslal kotouč do prázdné brány.

Dvě minuty před koncem základní hrací doby se domácí rozhodli ke hře bez brankáře Laca, Chomutov už si ale triumf s přehledem pohlídal.