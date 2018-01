Litvínov při Šlégrově velké premiéře prohrál s Brnem

V domácí brance dostal přednost Petrásek, zatímco do hostující sestavy se po návratu z juniorského mistrovství světa vrátil Nečas. A právě mladý brněnský forvard byl na ledě hodně vidět.

Litvínov hrál hned v úvodu dvakrát po sobě v oslabení, ale statečně odolal. I když při obrovské šanci Jana Hrušky, který už se chystal zakončit za Petráskovým betonem do prázdné branky, přišel Baránkův obranný zákrok opravdu až v hodině dvanácté. V osmé minutě si hru v početní výhodě zkusili i domácí a měli rovněž obrovskou příležitost jít do vedení, když měl v dobré pozici nabito Hunkes, zakončil ale jen do gólmana Čiliaka.

Polovina úvodního dějství byla z pohledu domácích kritická pro celý zápas. Na trestnou lavici totiž zamířili společně Kubát a Sörvik. K využití přesilovky pět na tři stačilo Kometě jen 17 vteřin: Nečas přihrál za brankou puk Eratovi, jenž našel na kruhu pro vhazování Krejčíka, ten si srovnal puk a otevřel skóre.

Severočechům se nedala upřít snaha a odhodlání prát se s osudem, jenže těžko hledali cesty, kudy zaskočit dobře pracující zadní řady Brna. V 19. minutě si navíc vybruslil do pozice k zakončení Nečas, Petrásek kotouč vyrazil pouze před sebe, kde byl u dorážky nejrychleji Mallet a svým dvanáctým gólem v sezoně zvýšil vedení hostů.

Jestliže v domácí kabině padala během první pauzy slova o disciplíně, chyběl u toho patrně kapitán Trávníček, jenž poslal svůj tým už po 27 sekundách po návratu z kabin zbytečně do čtyřech. Verva měla ale štěstí, že Jan Hruška ani Mallet jeho prohřešek nepotrestali. Vrátit Litvínov do hry mohl na druhé straně ve 27. minutě Hunkes, po jehož útočném výpadu vypadl puk Čiliakovi a proklouzal těsně vedle pravé tyčky.

Nečas si pak vylámal zuby na Petráskovi a i proto se stav znovu měnil až v začínající 50. minutě, když si právě Nečas spravil chuť trefou bez přípravy v přesilové hře. Už po 58 sekundách kontroval Havlíček po parádní zadovce Martina Hanzla. V 53. minutě mělo Brno opět k dispozici přesilovku pět na tři, tentokrát 68 vteřin, skóre do konečné podoby ale upravil až při power play domácích Dočekal.