Gólman Kořenář se rve o místo. Po sparťanech trápil i Oceláře. Jen dělám svou práci, říká

Nulu mu odmazal až necelé tři minuty před koncem utkání po rychlém brejku David Cienciala, který upravil na konečných 4:1 pro Třinec. V součtu s utkáním proti Spartě Kořenář v extraligové brance nechytil až třicátou střelu. „Trochu mě to mrzí. Byly nějaké dvě minuty do konce, ale co se dá dělat. Už to bylo na 4:1, to už asi bylo jedno," litoval prvního inkasovaného gólu v extralize Kořenář.

I kdyby gól nepustil, měl by smůlu. Do statistik by si vychytanou nulu nepřipsal. „Bylo to úplně stejné jako proti Spartě. Šel jsem tam na druhou třetinu dělat svoji práci. Jsem spokojený, sice jsme prohráli, ale zachytal jsem si dobře," říkal gólman, který v sobotu v brance Benátek nad Jizerou nezabránil porážce v nedalekém Havířově 2:4. Domů už ale necestoval. „Nocoval jsem tady kousek od Havířova a ráno jsem se dopravil do Třince. Nemusel jsem cestovat tam a zpátky," popisovala opora reprezentace do 20 let.

Hůře, než v brance Benátek mu bylo po utkání, kdy nemohl najít nocleh. „Měl jsem sice v esemesce napsané, kam jet, ale zrovna sem si měnil tarif v mobilu a nešel mi internet. Trošku jsem to proto hledal. Byla tma, tak jsem to nemohl najít, ale nakonec trefil. Byl jsem tam asi v půl deváté," smál se Kořenář, jenž v Třinci odchytal třetí utkání ve třech dnech.

„Myslel jsem, že to bude horší. Byl jsem rozchytaný, to pomohlo, je to lepší než mít jeden zápas za týden. I když nevím, jestli není třetí zápas ve třech dnech moc, ale já to bral v pohodě. Aspoň si zachytám. Jsem rád za každou šanci. Možná to na mě ale padne v pondělí," svěřoval se Kořenář.