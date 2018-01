V Chomutově dostávám hodně prostoru, libuje si útočník Smejkal

Čemu přičítáte příznivý vývoj zápasu s pardubickým Dynamem?

První polovina utkání nám vyšla. Chtěli jsme na soupeře vlítnout a hrát aktivně, což se podařilo. V předešlých kolech jsme byli méně úspěšní, ale tentokrát se nám naše snaha vyplatila. A dali jsme nějaké góly. Za stavu 3:1 jsme možná trochu polevili, kdy jsme dostali soupeře na koně, jenže třetí třetinu jsme už zase zvládli a zaslouženě vyhráli.

Měli jste strach o výsledek?

Věděli jsme, že jakýkoliv bod je důležitý a soustřeďujeme se na každý zápas. Asi jsme chvílemi nebyli tolik na puku, ale uhráli jsme to. Vážíme si výhry, jelikož předtím jsme dvakrát za sebou prohráli. Tabulka je našlapaná, dotahuje se na nás zlepšující se Liberec.

V Chomutově hostujete z pražské Sparty. Můžete porovnat oba celky?

Když hraje hráč dobře, dostává v Chomutově dostatek prostoru. Ze začátku působení v kádru Pirátů mi krátce trvalo, než jsem si zvykl na zdejší herní styl. Hodně se dbá na defenzivní stránku hry. Musel jsem se trošku adaptovat. Už je to lepší, a hlavně, že sbíráme body.

Nemrzel vás přece jen odchod ze Sparty v průběhu rozehrané sezóny?

Odešel jsem na hostování a bral jsem to pozitivně. Jsem za to rád. Máme ambice udržet se v desítce v tabulce. Jak jsem naznačoval, soutěž od sedmého do dvanáctého místa je vyrovnaná, že se do předkola play off může dostat stále více celků. Nikdo nemá nic jistého a předkolo je lákavé, že v něm pak hodlá každý tým pomýšlet co nejvýš.