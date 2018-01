Vůjtek na střídačce, manažer Nedvěd, Bednář jako kapitán. Po 12 letech ožívá Utkání hvězd

Naposledy hráli zástupci z české nejvyšší soutěže Utkání hvězd před dvanácti lety, kdy v Popradu změřili síly s Výběrem slovenské extraligy. Nyní organizátoři turnaje věří, že se projekt opráší a v dalších letech bude pravidelně pokračovat. Navzdory tomu, že letos bude Utkání hvězd ochuzené o hráče, kteří za své reprezentace v tu dobu budou nastupovat na olympijských hrách v Pchjongčchangu.

„Pochopitelně cítíme, že to není šťastné datum, ale rozhodli jsme se, že se do toho pustíme. Myšlenka přišla spontánně a organizátor Richard Lintner (generální manažer slovenské extraligy) nás bombardoval vzkazy, že má stadión i obrovský zájem médií. V Rakousku a Německu to také odsouhlasili," prohlásil ředitel české extraligy Josef Řezníček.

Ve výběru generálního manažera Petra Nedvěda, trenéra Vladimíra Vůjtka staršího a jeho asistenta Viktora Ujčíka figuruje čtrnáct hokejistů (dva brankáři a dvanáct hráčů do pole). Každý ze čtrnácti extraligových týmů vysílá na turnaj jednoho svého zástupce. Vedle dvanácti Čechů jsou v nominaci i kanadský obránce Brett Flemming z Chomutova a švédský bek Jihlavy Erik De la Rose.

Nominace české extraligy na All Star Cup: Brankáři: Miroslav Svoboda (Plzeň) Libor Kašík (Zlín) Obránci: Marek Hrbas (Vítkovice) Brett Flemming (Chomutov) Martin Vyrůbalík (Olomouc) Erik De la Rose (Jihlava) Útočníci: David Tomášek (Pardubice) Marek Kvapil (Liberec) Lukáš Pech (Sparta) Jiří Polanský (Třinec) Jaroslav Bednář (Hradec Králové) Viktor Hübl (Litvínov) Jakub Orsava (Mladá Boleslav) Martin Nečas (Kometa Brno)

„Vybírali jsme ty nejlepší hráče, kteří by pasovali do systému. Kluby nám své hráče uvolňovaly bez problémů, jediná výjimka nastala u Třince, který ve stejném datu bude hrát prestižní turnaj ve švýcarském Davosu. Proto místo brankáře Šimona Hrubce pojede z Třince útočník Jirka Polanský," řekl Nedvěd.

Čtyři týmy se v Bratislavě utkají systémem každý s každým, hrát se bude dvakrát patnáct minut se třemi hráči a gólmanem na každé straně. Výběr české extraligy nastoupí nejprve ve 13:30 proti Výběru EBEL, o dvě hodiny později se utká s Výběrem DEL a od 19:00 změří síly s hvězdami ze slovenské extraligy.

Mraky prostoru pro technické kousky

„Beru to jako zpestření sezóny, bude mraky prostoru pro žabičky a jiné technické kousky. Všichni si to užijeme a snad fanouškům ukážeme něco z hokejového umění," věří jednačtyřicetiletý útočník Jaroslav Bednář, který bude na dresu nosit kapitánské céčko.

„Bude se jenom útočit, obrana vůbec nepřichází v úvahu. A přesně takový hokej mě baví. Ale nebude to žádná sranda, naopak pořádná fyzická dřina. Snad proti nám nenastoupí letci, kteří nasadí brutální tempo," usmívá se Bednář.

Ihned po turnaji si všechny čtyři zastoupené výběry evropských soutěží vyhodnotí, jestli akce měla úspěch, a zda bude pokračovat i v dalších letech. „Doufejme, že se projekt chytne a pár let vydrží," přeje si Bednář.