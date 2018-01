Výměna navzdory prvnímu místu. Do Plzně se vrací Kubalík!

Fanoušci hokejové Plzně se můžou těšit, že v dresu Indiánů se bude na ledě opět prohánět jméno Kubalík. Západočeši totiž získali z Jihlavy na hostování do konce sezóny sedmadvacetiletého útočníka Tomáše Kubalíka, o pět let staršího bratra Dominika, který v Plzni působil do poloviny listopadu, než si ho z hostování stáhla švýcarská Ambri-Piotta. Do Jihlavy naopak aktuální lídr extraligové tabulky pouští rovněž do konce probíhajícího ročníku jiného forvarda Petra Straku.