Sparta se po právu cítí poškozena! Její gól v Třinci měl být uznán, shledal Šindler

Byl to moment, který za bezbrankového stavu na konci druhé třetiny úterního extraligového zápasu mezi hokejisty Třince a Sparty vyvolal velké vášně. Útočník Pražanů Jan Buchtele ve 37. minutě překonal gólmana Ocelářů Hrubce, hlavní arbitři Kubičík s Pešinou ale nakonec na doporučení videorozhodčího Rudolfa Potsche gól neuznali kvůli Buchteleho údajnému prokazatelnému kopnutí puku do branky bruslí. O den později však předseda komise rozhodčích Českého svazu ledního hokeje Vladimír Šindler shledal, že gól měl platit.

Buchtele po Hrubcově úspěšném zákroku ve snaze dosáhnout gólu, aniž by byl jakkoliv atakován soupeřem, puk pravou nohou skutečně zasáhl a poslal jej do branky.

„Z dostupných záběrů je zřejmé, že šlo o úmyslné usměrnění puku do branky, při kterém hráč nadzvedl patu brusle a provedl pohyb nohou směrem ke kotouči," uvedl Šindler.

Záznam celé situace naleznete zde a zde.

To však neznamená, že Potsch vydal svým kolegům na ledě správné doporučení ohledně (ne)uznání gólu. Právě naopak! „Podle aktuálního výkladu pravidla však musí jít o zcela zjevné a prokazatelné kopnutí, nikoli pouze usměrnění kotouče, aby byla branka neregulérní. A k tomu v této hraniční situaci nedošlo. Branka proto měla být uznána," vysvětluje Šindler.

Trest? Prozatím pozastavené delegace na utkání

Komise rozhodčích proto pozastavila Potschovi delegace pro utkání nejvyšší soutěže s platností do zasedání komise a metodického semináře delegátů a videorozhodčích, který proběhne 25. února.

„Viděl jsem to jednoznačně. Za mě regulérní gól. Myslím si, že aby byl důvod k neuznání, tak by to muselo být evidentní kopnutí z mé strany, což tam nebylo. Byl jsem do té situace ještě natlačený. Chtěl bych vidět někoho, kdo by to v té rychlosti a v té situaci pod tlakem takhle nasměroval," divil se Buchtele rozhodnutí videorozhodčího bezprostředně po utkání, které Sparta nakonec prohrála 0:1.

„Nevím, co za klauna tam sedělo nahoře, že to neuznal. Stálo nás to body, stálo nás to zápas. Šli bychom do vedení. Z mé strany určitě jasné pochybení," pokračoval viditelně nasupený forvard Pražanů.

Komise rozhodčích se ve středu ohradila, že s Buchteleho popisem situace a jeho komentářem nesouhlasí. „Videorozhodčí měl sice k dispozici sedm kamer, pouze jediná z nich však poskytla alespoň zčásti využitelné záběry, nezakryté hráči nebo přímo střelcem. Nejprůkaznější a nejčastěji využívaný pohled horní kamery nebylo možné v tomto případě použít vůbec. Z hlediska videorozhodčího proto byla situace pro posouzení branky velmi nepřehledná a složitá," stojí v prohlášení komise rozhodčích.