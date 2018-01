Hokejisté Chomutova počtvrté v sezóně porazili Brno

Chomutovští vstoupili do duelu se čtvrtým celkem tabulky bez ostychu a vytvořili si hned v úvodu dvě gólové šance. Nejprve Koblasa z pravého kruhu trefil jenom Čiliaka, následně neuspěl Lauko, jenž se neprosadil ani z dorážky.

V polovině první třetiny hráli Piráti téměř dvě minuty ve čtyřech proti třem, slibnou přesilovku ale nevyužili. Největší šanci spálil osamocený Smejkal. V závěru úvodní dvacetiminutovky mělo Brno více ze hry, Haščák však trefil jen brankovou konstrukci.

Hned na začátku druhé třetiny se domácí dostali do vedení. V čase 20:40 Sklenář předložil puk Smejkalovi, který nezaváhal. Po nevyužité početní výhodě domácích zaúřadoval Vondrka, který na vlastní modré čáře získal puk, rozjel se do útoku a a samostatnou akci zakončil přesně provedenou kličkou do forhendu.

Kometa mohla snížit při vyloučení Slováka a Skokana, brankář Lukeš ale odolával. Pět sekund po návratu slovenského útočníka na led se ale hosté prosadili. Haščák přihrál zpoza branky Vincourovi, který snížil na 1:2.

V úvodu třetí části svěřenci kouče Zábranského ubránili oslabení a vytvořili si tlak, Lukeš však chytal spolehlivě. Ve 47. minutě mohl zvýšit Sklenář, ale puk před brankou netrefil. Domácí se následně zaměřili na obranu a těsné vedení udrželi i při přesilové hře hostů zvýrazněné odvoláním brankáře.