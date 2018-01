Netuším, proč se nám na mistra tak daří, glosoval Vondrka čtvrtou výhru Chomutova nad Brnem

Hokejisté Chomutova po dvou zápasech bez bodového zisku v řadě potřebovali v extralize zabrat proti Kometě Brno, aby si posílili naději na elitní desítku a průnik do předkola play off. A Piráti výhrou 2:1 zároveň navázali na předchozí tři skalpy úřadujícího mistra v sezóně!

„Těžko říci, proč se nám letos na velkého favorita tolik daří," uvažoval chomutovský kapitán Michal Vondrka. „Kdyby někdo řekl, že porazíme extraligového šampióna čtyřikrát po sobě, asi by tomu nikdo nevěřil. Opravdu netuším, co je důvodem této solidní série, za kterou jsme moc rádi," pravil zkušený útočník, který vstřelil vítězný gól svého mužstva.

Razantní nástup do druhé části vynesl domácím dvougólový náskok. Už po čtyřiceti sekundách se trefil Smejkal a poté se prosadil právě Vondrka. „Mám pocit, že protihráč dával nahrávku na obránce v našem pásmu. Nějak jsem to vystihl, vypíchl puk a pelášil jsem na branku," přiblížil střelec rozhodující moment zápasu. Hosté ale ještě stačili nedlouho před druhou přestávkou snížit. Chomutov se v závěru třetí třetiny ubránil dvouminutovému oslabení čtyř proti šesti!

„Byly to těžké chvíle. Mohlo se stát, že přijde další vyloučení. Hrát tak dlouho v defenzivě je hrozně nepříjemné. Něco jsme ale odblokovali, nějaké střely chytil Štěpán Lukeš. Měli jsme štěstí, ale to k tomu patří," oddechl si Vondrka, který si cenil tří bodů. „Hlavně proto, že nás uchovávají v boji o desáté místo," podotkl kapitán Pirátů.

Podle Vondrky je důležitý konstantní výkon po celých šedesát minut. „Snažíme se hrát aktivně, což je základem pro úspěšný výsledek. Jakmile sklouzneme k pasivitě a nechceme pracovat s pukem, je to hrozně znát. Takové pasáže musíme eliminovat," přemítal lídr chomutovské ofenzivy.

Hrdinou zápasu byl i brankář Štěpán Lukeš. Mnoho nescházelo, aby uhájil čisté konto. „Škoda toho gólu. Puk letěl na střed branky, mohl jsem ho chytit do náruče, ale byla tam nějaká teč od hokejky, takže mě to trochu mrzí. Ale jinak je výhra nad Kometou super. V první třetině měli nebezpečné střely a pak si vytvořili další šance. V útočném pásmu hrají přes Martina Erata, který se snaží o hezké přihrávky. Naštěstí jim to tolik nevycházelo, ubránili jsme tři body," líčil chomutovský gólman.