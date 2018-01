Liberec uspěl v Mladé Boleslavi a pokračuje ve vítězné sérii

Hokejisté Liberce vyhráli ve 44. kole extraligy na ledě Mladé Boleslavi 3:0 a připsali si pátou výhru v řadě. Hosté utkání rozhodli již v první třetině, ve které vstřelili všechny branky. Pátou nulu v sezóně udržel Roman Will, který neinkasoval podruhé za sebou.

Jako první zahrozil už v první minutě liberecký Jelínek, ale Maxwell dokázal úvodní šanci zápasu pokrýt. V té druhé už ale kapituloval, když mu mezi betony propadla střela Bakoše.

Pro domácí bylo ještě hůře v sedmé minutě, když po závaru před brankovištěm našel volný puk Derner a zvýšil už na 2:0. Na druhé straně zahrozil nebezpečně Pabiška, ale Will našel puk ve své výstroji.

Udeřilo tak opět na druhé straně. Domácí nechali znovu ve své třetině volný puk a Jelínek jej mohl uklidit do horního rohu Maxwellovy branky, který poté přepustil své místo Janu Růžičkovi.

Tygři zahájili tlakem i druhou třetinu, k čemuž jim dopomohlo vyloučení domácího kapitána Hanzlíka, ale Středočeši tentokrát s vypětím všech sil oslabení ubránili. Navíc v jeho závěru mohl jet sám na Willa Pabiška, ale už neměl dost síly a byl dobruslený obránci Liberce.

Bruslaři si vypracovali další šanci opět v početní nevýhodě, tentokrát ale střelu Dlapy v přečíslení tří proti dvěma srazil jeden z obránců Liberce.

Do třetí třetiny nastoupili domácí s viditelnou touhou s výsledkem ještě pohnout, ale organizovaně dobře bránící Liberec je do žádných vážnějších šancí nepouštěl. Liberecké odhodlání dokumentoval skok veterána Šmída proti střele Valského, po které si odnesl liberecký bek bolestivé razítko na zadní straně stehna. Hosté následně zápas dovedli v poklidu do vítězného konce, i když se Mladá Boleslav snažila s výsledkem něco udělat.