Řepíkův těžký návrat do Sparty. Nebyl jsem úplně fantastický, uznal olympionik

Devětadvacetiletý útočník odehrál téměř osmnáct minut, se čtyřmi střelami byl nejaktivnější z domácích útočníků, jenže gólovou radost nezažil. „Bylo těžké se prosadit, snad budu lepší. Plzeň ale jasně ukázala, proč dominuje tabulce. Hrála hodně dobře a předváděla bruslivý, nátlakový hokej," uvažoval Řepík.

Zápas se podle něj lámal při dvojitých přesilovkách. „Zatímco my dlouhou hru v pěti proti třem nevyužili, soupeř díky takové výhodě bleskově srovnal a o 44 vteřin později šel i do vedení," uvažoval Řepík, jenž přišel z bratislavského Slovanu, který už v KHL ztratil šanci na play off.

Ještě ve čtvrtek hrál v Minsku, pak už spěchal do Prahy. „Žádnou herní pauzu jsem neměl, během posledních deseti dnů mám v nohách pět zápasů, možná to bylo i trochu znát. Atmosféra byla skvělá, přišlo přes šestnáct tisíc lidí, ale můj hokejový projev úplně fantastický nebyl," uvažoval Řepík, jenž se staronovými spoluhráči stihnul jediný trénink.

I pro rodinu je vše jednodušší

Už při něm se objevil místo Jarůška na křídle vedle Vrány s Buchtelem. „Moje zařazení do sestavy je věcí trenérů. Něco si tam naše lajna vytvořila, ale doufám, že se souhra ještě zlepší," říká Řepík a přesun do Sparty bere jako ideální variantu. „Zůstat v KHL, končila by mi prakticky sezóně. V Praze máme byt, takže i pro rodinu to bude všechno jednodušší a taky hokejově jsem přišel do známého prostředí, kluky dobře znám, nebyl problém rychle zapadnout," líčil.

S pražským celkem ho čeká ještě tuhý boj o play off. „Střed tabulky, od šestého do dvanáctého místa, je hodně vyrovnaný. Teď už je to fakt boj o každý bod a chci Spartě co nejvíc pomoc dostat se na co nejlepší příčky. Před olympijskou pauzou nás čekají ještě čtyři utkání, už si nesmíme dovolit moc ztrácet," naznačoval Řepík, kterého čeká už příští týden odlet na ZOH do Koreje.

„Kluci z ruských klubů, které už nehrají, se začnou připravovat od pondělí v Praze společně, pro mě jen ten zápasový rytmus úterý, pátek, neděle a vytíženost v něm určitě lepší, než pouhý trénink," říká Řepík s tím, že teď má v hlavě především Spartu.