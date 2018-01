Kometa? Škoda, že takových týmů není víc, usmívá se chomutovský Sklenář

Hokejový útočník Jakub Sklenář platí v extralize za poctivého bojovníka, což prokazuje i v této sezóně v dresu Chomutova. A nyní se může pochlubit i velmi pozitivní statistikou v produktivitě v zápasech s úřadujícím mistrem Kometou Brno. Do kanadského bodování se zapsal ve všech odehraných duelech s obhájcem titulu v základní části. „Proti Kometě se mi hraje dobře,“ usmíval se Sklenář po cenném nedělním vítězství Pirátů 2:1.

Jakým soupeřem je pro vás brněnská Kometa?

Hraje se mi proti ní dobře. Chtějí praktikovat otevřený hokej a tím se nám otevírá prostor k rychlým brejkům. Bylo to tak u nich i v Chomutově. Škoda, že takových týmů není víc. Nějaký gól jsem jim dal. Vzpomínám si, že proti Kometě se mi dařilo už v barvách pražské Slavie. Pocházím ze Znojma a zápasy s Brnem jsou pro mě hodně prestižní (úsměv).

Ke skalpu mistra jste v neděli přispěl asistencí na jeden gól.

Těší mě, že to pomohlo k úspěchu. Moc branek napadalo a každá trefa je důležitá. Skvěle nám zachytal brankář Štěpán Lukeš. V závěru jsme se ubránili v oslabení čtyř proti šesti, takže to byl kolektivní výkon. Přispěla k tomu i výborná atmosféra v hledišti.

Byla to už čtvrtá výhra chomutovského celku nad Kometou v sezóně. Čím si to vysvětlujete?

Hlavně jsme rádi, že to takhle dopadlo. Hrozně jsme potřebovali tři body, které jsme předtím ztratili. S Kometou to byl parádní zápas podle výsledku, ubojovaný podle průběhu. Měli jsme dobrý začátek, slušnou druhou třetinu, ve třetí jsme polevili a Kometa začala tlačit. Obětavostí jsme ubránili vítězství.

Piráti Chomutov jsou aktuálně na jedenáctém místě tabulky.

Extraliga je na příčkách od šestého do dvanáctého místa nesmírně vyrovnaná. Můžeme teď dvakrát vyhrát a dostat se o krůček výš. Ale je to těžké. Naším cílem je sbírat bod po bodu a uvidíme, jestli to bude stačit na elitní desítku.

Jak se chystáte na úterní zápas ve Vítkovicích?

Očekáváme velmi těžkého soupeře. Vítkovice mají letos formu, jejich hráči výborně bruslí a jsou nebezpeční v ofenzívě. Přesto chceme z Ostravy přivézt nějaké body.