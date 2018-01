Co gól, to vítězství. Třinecký Petružálek v sezóně jiné góly nedává

Pomáhá vám hodně, že po návratu pravidelně bodujete?

Asi by bylo hodně těžké, kdybychom z těch tří zápasů nezískali ani bod. A je jasné, že mi ty individuální body pomáhají. Vyhráli jsme, to nás nakopne, pojedeme s pozitivní náladou do Liberce. Je to klišé, ale tam se na to zase zapomene a jede se zase od nuly.

Proti Hradci Králové jste dlouho hledali cestu k překonání Patrika Rybára. Čím to?

Byl to třetí zápas za sebou, který byl hodně podobný tomu, co bude v play off. Doma se Spartou, ve Vítkovicích taky a dneska extrémně. Oba týmy hrály výborně zezadu, pro nás bylo těžké prostupovat ten jejich val na modré čáře, ale zůstali jsme trpěliví.

Gól jste dali z jediné větší šance. Nebylo to málo?

Ani ne, trenéři nám říkali, že to nebude o krásných gólech. To máme všichni hlavě. Takové góly budou padat v play off, o tom jsem přesvědčený.

Jak jste na tom byl před pátým nájezdem?

Je to velká loterie. Máte něco naučeného, já konkrétně dvě věci, ale nemusí to vyjít. Vedli jsme dva nula, oni srovnali, naštěstí nám tam ten rozhodující nájezd padl a bereme dva body. Jsem šťastný.

Nájezdová loterie vám ale v sezóně zatím moc nevychází. Přitom máte v týmu technické hráče.

Správně jste to řekl, nevím, jestli jsou proti nám výborní gólmani, jestli nás mají načtené? Je to loterie. Na tréninku je to něco jiného, než když je tady pět tisíc lidí. Na někoho to může trošku zapůsobit. Je to i o štěstí.

V Hradci Králové jste rozhodl v prodloužení, teď nájezdy. Je to váš oblíbený soupeř?

Asi jo, zřejmě pro mě šťastný tým. Rybár je kvalitní gólman, já osobně z něj mám velký respekt. Je obrovský, chytá novým stylem a strašně těžko se proti němu hledají díry. O to víc si myslím, že budou rozhodovat takové nehezké střely, jako dneska. Perfektní střely tihle gólmani mají. Šimon je má, Rybár je má. O to hůř se jim chytá, když je to rychlá z dorážky nebo mění směr. Na tom musíme víc zapracovat a věřit, že takové góly budou padat.

Jak vidíte finiš základní části? Hrajete o druhé místo?

Vnímáme stejně, kdybychom byli na jakémkoliv místě. Teď jsme se připravili na Hradec, zítra potrénujeme a vyrazíme na Liberec. Ten se zvedá, bude to tam strašně těžké. připravíme se na ně, pokusíme se zase tam urvat tři body. Nekoukáme, kolik je kol do konce. Samozřejmě, čím lepší umístění, tím lépe pro nás.

Dal jste letos čtyři góly, všechny byly rozdílové, vítězné...

To mě těší. Jsem rád. Doufám, že zdravotní patálie jsou na mnou a můžu se věnovat tréninku a zápasu. První zápas se Spartou byl pro mě strašně těžký, přišlo mi to jako v rychlíku. Nebo japonském šinkazenu.