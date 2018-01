Holík míří z Mladé Boleslavi do Brna za Vojtěcha Němce a Nahodila, Zlín si pojistil opory

Hokejový útočník Petr Holík zamířil z Mladé Boleslavi na hostování do konce sezóny do Komety Brno výměnou za Vojtěcha Němce a Lukáše Nahodila. Pětadvacetiletý Holík přišel do Bruslařského klubu na konci září po předčasném konci angažmá v Čerepovci v KHL a uzavřel víceletý kontrakt. Vojtěch Němec už v této sezóně Mladé Boleslavi vypomáhal na měsíčním hostování.