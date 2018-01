Dvojité překvapení na ledě. Sparťanský návrat a reprezentační výpomoc

„Je to příjemný. O mně je známo, že jsem vždycky dobře trénoval a udržuju se. Chyběl jim jeden hráč, tak jsem šel, jsem za to rád," usmíval se zadák, který slavil čtyři tituly se Spartou. A také si za ní v úterý opět zahraje. Před utkáním s Brnem mu klub poděkuje a vyšle ho na jedno střídání, aby zaokrouhlil počet extraligových zápasů na 1210!

Jako trénink si stihl dát také více než hodinu s národním týmem. „Jsem v plné síle, vždycky jsem připravený a myslím, že i na tréninku to bylo vidět, nebylo to tak hrozný," usmíval se Ptáček, který na Spartě nyní působí jako kouč mládeže.

V pondělí se vrátil mezi chlapy, aby doplnil reprezentaci. „Také jsem se zúčastnil takového předkempu, soutěže končí každá jinak, hráči se schází a trénovat se musí a bohužel v osmi lidech (na srazu v pondělí bylo jedenáct) to nejde," byl v klidu obránce, který odehrál za národní barvy sedmadvacet utkání.

Ptáček věří reprezentaci

„Na všechno jsem stačil, nebyly tam žádné rychlobruslařské souboje. Většinu toho vykompenzuju zkušeností," připojil po tréninku pocity Ptáček, který věří v úspěch českého týmu v Pchjongčchangu.

„Co jsem koukal na soupisku, tak tým vypadá dobře, když si to dobře sedne, tak by mohli hrát pěkný hokej, věřím jim." Olympiáda po dvaceti letech bez hráčů NHL. V roce 1998 přišlo zlaté Nagano, co přijde nyní bez zámořských posil? Pro koho bude tato realita výhodnější?

„Výhoda, nevýhoda, viděli jsme to mnohokrát, že mužstvo bylo složené z nejlepších hráčů a nezaručovalo to úspěch, proto bych na to takhle nekoukal. Spíš bych se díval, jak je mužstvo poskládaný a věřil bych tomu, co máme," dodal Ptáček, který si dnes vyslouží aplaus sparťanských fanoušků v O2 areně.