Body chceme urvat i na ledě lídra, říká chomutovský hrdina Dietz po výhře nad Libercem

Stanislav Dietz z Chomutova střílí gól v prodloužení, v brance Liberce Roman Will.

Čekal jste, že byste se mohl stát strůjcem chomutovského vítězství?

Ocitl jsem se sám před brankou. Bylo to fajn, ale trošku jsem se lekl a nevěděl jsem, jestli Petr Koblasa přihraje. Puk prošel mezi nohama hráče, viděl jsem ho na poslední chvíli. Plácnul jsem do toho v rychlosti a nepředpokládal jsem, že to bude gól.

Ve třetí třetině jste vedli 1:0, ale zápas došel až do prodloužení...

Bohužel jsme se nechali vyloučit do tří a pod tlak. Fauly jsem neviděl, byl jsem zrovna na střídačce. Škoda, že jsme dostali vyrovnávací branku. Naštěstí jsme rychle ukončili prodloužení a máme aspoň dva body.

Jak byste utkání charakterizoval?

Bylo to ubojované, žádné nádherně akce neprobíhaly. A to ani z jedné strany. Hlavně jsme si chtěli dávat pozor a vycházet z obrany s cílem neudělat chybu. To se nám dařilo až na jedno střídání, kdy nám jeli dva sami na branku.

Piráti stále usilují o průnik do desítky v tabulce. Jak to prožíváte?

Jak už jsem naznačoval, bojujeme o každý bod ve všech utkáních. Nemůžeme se koukat doprava ani doleva. Cílem je udělat maximum, co bude v našich silách a uvidíme, kam to dotáhneme, až se bude všechno sčítat.

Co soudíte o losu pro závěr základní části extraligy?

V neděli jedeme do Plzně. A chceme urvat nějaké body i na ledě lídra jako kdekoliv jinde.