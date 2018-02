Řezat hlavy? Nevím, co s hráči dělat, běduje kouč Sparty

Slibovali si, že po třítýdenní olympijské přestávce utnou v extralize čtyřzápasovou sérii porážek a přiblíží se play off. Místo toho ale zažili rozčarování. Sparťanští hokejisté nedotáhli slibně rozehranou pondělní dohrávku s Olomoucí do vítězného konce a po dalším nezdaru hazardují s postupem do předkola. "Zase rozhodly individuální chyby. Nevím, jestli máme hráčům řezat hlavy, nebo co s nimi dělat," naříkal kouč Pražanů František Výborný.

Sparta přitom brzy skórovala, a přestože inkasovala vyrovnávací gól z hole Laše, bleskově jí vrátil vedení Jarůšek. Zkraje třetí třetiny však srovnal Mráz a jeho pátá trefa v sezóně s domácími otřásla. Do konce zápasu marně bojovali s urputnou obranou soupeře a jejich zmar vyvrcholil v prodloužení, v němž Hanákům vystřelil důležitý bonusový bod Ondrušek.

"Jsem hrozně zklamaný. A zklamaný už jsem měsíc a půl. Snažíme se tomu dát maximum, ale je to pořád stejné. Nevím, jestli si hráči v závěru nevěří," dumal 64letý kouč, jehož celek čekají poslední tři duely v základní části, kde zatím drží desátou příčku, která ještě zajišťuje účast v předkole.

Přijde týden pravdy

Sparťané hostí ve středu Zlín, o další dva dny později Mladou Boleslav a v neděli se představí na ledě Chomutova. Právě před Piráty mají aktuálně v tabulce dvoubodový náskok.

"Čeká nás týden pravdy. Ukáže nám, jestli na to máme, nebo ne. Naše hra je ale bohužel pořád totožná jako před pauzou," posteskl si Výborný, který dovedl Spartu ke třem mistrovským titulům.

Podívejte se na podrobné statistiky utkání 48. kola @telh_cz, ve kterém sparťané prohráli s @hcolomouc v prodloužení. #SpartaStats pic.twitter.com/uq4PkCb4zt — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) 26. února 2018

"Zažil jsem tady týmy, které se o to rvaly. Střídačka žila, tým bojoval, na to jsem byl zvyklý. I proto jsem se do Sparty vracel, i když jsem věděl, že to není optimální," říká Výborný, jenž u hráčů postrádá hladovost. "Nevím, proč v týmu nejsou kluci jako Žemličkové, Šrekové, Martincové a další, které jsme tady v minulosti měli. I když si myslím, že kvalitní hokejisté v mužstvu jsou," krčí rameny Výborný.

Pražany převzal v závěru října loňského roku a ti se pod jeho vedením zpočátku drápali tabulkou vzhůru, jenže v prosinci čtyřikrát za sebou prohráli a poté střídali lepší okamžiky s horšími. V průběhu sezóny přitom kádr posilovali hráči jako Michálek, Ďaloga, Jarůšek, Řepík, Buchtele, Laco, Voráček nebo Kulda.

"V listopadu jsme měli trochu problém s gólmany, tam jsme ztratili dost bodů. Pak se to nakopávalo kolem Vánoc, ale následně zase přišly domácí porážky s Chomutovem a Pardubicemi, s Brnem jsme měli jasné body v kapse, ale vyhodili jsme je. S Plzní taky. To můžete malovat, co chcete, ukazovat video, jenže za ty hráče to neodehrajete," lamentoval Výborný.