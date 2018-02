Liberec zvládl i druhou bitvu s Jihlavou. Po těsném vítězství se posunul na šesté místo

I ve druhém zápase ve dvou dnech porazili hokejisté Liberce nováčka z Jihlavy. Po brankách Redenbacha a Ševce zvítězili tentokrát v předehrávce 50. kola 2:1 a posunuli se na šesté místo, které jako poslední zaručuje přímou účast ve čtvrtfinále play off. Severočeši tak navázali na pondělní výhru 4:1 nad stejným soupeřem.

Jihlava tentokrát nasadila do branky místo Kořenáře dalšího juniorského reprezentanta Škarka, ten však hned po 67 vteřinách kapituloval. Z první střely na branku ho překonal Redenbach a poslal Liberec do vedení.

Odpovědět mohl na druhé straně z dobré pozice střílející Čachotský, Will si však připsal první ostrý zákrok. Poté si Dukla zahrála přesilovku, k ohrožení Willovy branky se ale nedostala. Naopak z protiútoku se až za hostující obranu protáhl Filippi, jeho střelu ale zastavila horní tyč. Také Bílí Tygři dostali možnost početní výhody a druhý gól měl na hokejce Kvapil, Škarek se ale blýskl výborným zákrokem.

Hned v úvodu druhé části hráli Severočeši přesilovou hru, Filippiho střelu ale pokryl Škarek. Poté však putoval na trestnou lavici Lakatoš, kterého brzy následoval Pyrochta a Jihlava měla možnost minutu a půl trvající početní výhody pěti proti třem.

Tu sice využít nedokázala, klasickou přesilovku už však zásluhou Hamilla zužitkovala a bylo vyrovnáno. Vedení mohl Liberci vrátit Kvapil, za Škarkem však podruhé v zápase zazvonila horní tyč. Proti Bakošovi pak jihlavský brankář vytáhl parádní zákrok.

Na začátku třetí třetiny mohl strhnou vedení na stranu hostů Jiránek, Will ale svůj tým podržel. Liberečtí poté postupně převzali iniciativu a do šance se dral Redenbach, Škarek byl ale na místě.

V 50. minutě už se ale Bílí Tygři gólu dočkali. Přesnou ranou od modré čáry poslal domácí do vedení kapitán Ševc. Liberec poté pozorně bránil a Jihlavští se do šancí dostávali velmi těžko. V samém závěru to ještě hosté zkusili bez brankáře, domácí si už ale cennou výhru nenechali vzít.