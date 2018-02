Plzeň získala Prezidentský pohár, Sparta si v boji o předkolo play off hodně pomohla

Chomutovský útočník Nicolas Hlava se snaží prosadit mezi třineckými hráči Lukášem Krajíčkem a brankářem Šimonem Hrubcem. Nakonec se Hlava zapsal mezi střelce a poslal Severočechy do vedení.

Plzni, která loni skončila po úspěšně zvládnutém předkole ve čtvrtfinále play off po sérii s Libercem, se podařilo ovládnout dlouhodobou část podruhé v samostatné české extralize. Poprvé to bylo v sezóně 2009/10, kdy se Prezidentský pohár uděloval poprvé. Základní část dokázala Plzeň vyhrát jednou také ve federální lize v ročníku 1991/92.

Královéhradečtí si potřebovali k uchování naděje připsat při šestibodovém manku alespoň o bod více než lídr tabulky, neboť s Plzní mají horší bilanci ve vzájemných utkáních. Jenže to se jim nepovedlo.

📊 | Dnešní zápasy přinesly následující výsledky! 🙌🏻 Plzeň si pojistila vítězství v základní části! 🏆 Co říkáte na dnešní výsledky? 🗣 #TELH pic.twitter.com/0fxCNuZRoA — Tipsport extraliga (@telh_cz) 28. února 2018

Vítkovice měly v utkání s Mountfieldem navrch. Do vedení je poslal premiérovou trefou v extralize Pytlík, který skóroval do odkryté klece. V prostřední dvacetiminutovce pojistil náskok domácích v přesilovce Dej a ještě před polovinou duelu navýšil opět v početní výhodě náskok Vítkovic Trška. Hosté se zmohli na korekci skóre až v závěrečné části Džerinšem a Dragounem, drama ale odmítl Hrbas a rozhodl o výhře Vítkovic 4:2.

Plzeň tak mohla dohrávat utkání v Brně bez tlaku, ale k vidění byla i tak hodně dramatická koncovka. Kometa vzala vážně předzápasová prohlášení, že Západočechům jejich plány hodně znepříjemní, a díky trefě talentovaného Nečase šla do vedení. Jenže ve druhé třetině Indiáni čtyřmi góly jasně naznačili, že se nechtějí na nikoho ohlížet. Kometa sice ve třetí dvacetiminutovce zabrala a vynutila si i prodloužení, jenže v samostatných nájezdech nakonec duel ztratila. Rozhodující trefu obstaral zkušený Kratěna.

Udrží Pardubice pozici pro přímý postup do čtvrtfinále?

Vyřazovací boje si po třech letech zahrají Pardubice. Rozhodla o tom jejich výhra nad Litvínovem 2:1. Dynamo zároveň poskočilo při porážce Zlína na ledě Sparty 2:3 do první šestky a má šanci zajistit si po pětici Plzeň, Hradec Králové, Třinec, Vítkovice a Brno přímý postup do čtvrtfinále.

Situaci ohledně postupu do desítky si pořádně zkomplikovala Mladá Boleslav, která má už jen minimální šanci na účast ve vyřazovacích bojích. Doma vedla nad Olomoucí po dvou třetinách 3:0 a zdálo se, že má luxusní náskok. Velký podíl na něm měl dvougólový střelec Jakub Klepiš, který se prosadil v závěru druhé části hry dvakrát během padesáti sekund. Jenže rozhodnuto nebylo.

Hanáci ve třetí třetině postupně ukrajovali z náskoku Boleslavi a skóre se po šedesáti minutách zastavilo na výsledku 3:3. A šlo se do prodloužení, kde se trefil Petr Strapáč a poslal Olomouc definitivně do play off.

Zavařil si určitě i Chomutov, jenž mířil k domácí výhře nad Třincem. Vedl 2:1, ale šest sekund před koncem jej o radost z výhry připravil Ondřej Kovařčík. Severočeši pak sice zvládli prodlouženou, když se už po 41 sekundách trefil Vladimír Růžička, ale počítat se na konci bude každý bod a z tohoto utkání mohl domácí tým vytěžit víc.

Jako poslední dohrávala svůj duel Sparta, která se rovněž pere o desítku. Pražané vedli 2:0, ale v závěrečné části náskok ztratila. Nakonec však Pražané dosáhli na maximální bodový zisk, když jim k tomu pomohl šťastný gól. Puk za záda brankáře Kašíka totiž nasměroval do vlastní sítě bránící Žižka. Sparta do konce základní části hraje s Mladou Boleslaví a Chomutovem, tedy soupeři, kteří jí mohou sebrat play off. Hodně napovědět o ambicích Pražanů může už páteční souboj se Středočechy.