Každý zápas je pro nás už jako play off, ví Růžička a věří v postup Chomutova

Ve středu jste se střetli s Třincem, v pátek hrajete ve Zlíně, v neděli se Spartou. Jak na vás působí náročný program v extralize?

Máme za sebou dlouhou olympijskou pauzu, musíme mít dost fyzických sil. V tom problém není. Jde nám ještě o desáté místo v tabulce, každý zápas je pro nás vlastně už jako play off, i když teprve vrcholí základní část. Šance na předkolo stále existuje.

Jak konkrétně vidíte naděje mužstva?

Pořád žijeme. Figurujeme sice až na jedenáctém místě v tabulce, ale jsme vyrovnaným soupeřem pro každého protivníka. Opravdu se dá hrát se všemi týmy rovnocenná nebo vítězná partie.

Ptát se na chomutovský cíl pro duel ve Zlíně je asi zbytečné...

V závěru základní části je jedno, proti komu nastupujeme. Jdeme do zápasu s tím, že chceme vyhrát v řádné hrací době. Předpokládáme, že to zase bude urputný hokej. Víme, co nás tam čeká, nemělo by nás nic překvapit.

Na desátou Spartu ztrácíte tři body, a Pražany hostí Chomutov v nedělním posledním kole. Takže teoreticky by mohlo dojít na přímý souboj o jediné volné místo pro předkolo. Jak to berete?

Uvidíme, jak v pátek dopadneme ve Zlíně a jak Sparta doma s Mladou Boleslaví.

Co by případné utkání takříkajíc o všechno pro vás znamenalo?

Před několika lety ještě v pražské Slavii, když působila v extralize, jsem už zažil hektický finiš. Hráli jsme v posledním kole proti Litvínovu, oba celky potřebovaly vyhrát. Nakonec jsme zvítězili po samostatných nájezdech a skončili jsme desátí a šli do předkola, Litvínov zůstal těsně pod námi. Přáli bychom si, aby se něco podobného zopakovalo v této sezóně ve prospěch Chomutova.