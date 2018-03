Pardubický Kaut nasázel Třinci první hattrick kariéry. Mohl jsem dát gólů i více, culil se

Hokejové Pardubice se o přímý postup do čtvrtfinále play off rvou ze všech sil. Po dvou domácích výhrách přidaly na ledě Třince třetí v řadě a před závěrečným kolem základní části uhájily šestou příčku. Prvním hattrickem v kariéře se na výhře 6:2 na třineckém ledě podílel útočník Martin Kaut. „Jednoznačně nejpovedenější zápas v extralize,“ culil se osmnáctiletý odchovanec Žďáru nad Sázavou.

Dneska jste měl našlápnuto tak na šest gólů. Tři šance jste proměnil, tři úniky ale zahodil, jednou jste trefil tyčku.

Musím na tom ještě zapracovat (smích). Já jsem hlavně jsem šťastný, že jsme vyhráli. To je důležité. Ty tři body jsme potřebovali, protože jsme koukali na tabulku a týmy pod námi (Olomouc, Liberec i Zlín) vyhrály.

Proč to v těch nájezdech nevycházelo?

Já si ani nemyslím, že bych něco udělal nějak špatně. Při tom prvním nájezdu to stačilo dát nahoru, ale sjelo mi to. Při druhém jsem trefil tyčku. Možná jsem měl místo kliček střílet a dal bych i více gólů. Ale to je už úplně jedno.

Přilétla na led z pardubického kotle nějaká čepice? Fandů přijelo dost.

Ano přilétla, hlavně tam hodil jednu Milan Klouček (náhradní brankář) ze střídačky (smích). Mám čepici schovanou i s pukem.

Kdy jste se radoval naposledy ze tří gólů v jednom zápase?

Myslím, že ve starším dorostu v play off proti Zlínu. Teď jsem dal další a jsem za něj moc rád.

Třinec vám tentokrát cestu za výhrou moc nekomplikoval...

Sám jsem z toho byl překvapený, že jsme jezdili pořád do přečíslení. Přišlo mi, že se Třinec hrozně propadal. Odehráli jsme super zápas, jak dopředu, tak dozadu, hodně jsme jezdili na brejky a myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. Jsou to pro nás hodně cenné body a v neděli v derby proti Hradci Králové se porveme o tu šestku.

Třinec takovým rozdílem doma letos ještě neprohrál. Cítíte před play off formu?

To jsem netušil, ale je to určitě pro nás povzbuzující. Závěr sezóny je nejdůležitější a jsem rád, že se nám takhle daří.

Kolem Vánoc jste byli u dna tabulky a nyní máte přímý postup ve svých rukou. Kde se to ve vás vzalo?

Moc jsem tomu ještě o těch Vánocích nevěřil, ale v kabině funguje takový ten týmový duch. Pořád jsme tomu věřili a teď jsme tam, kde jsme chtěli být. Je to rozhodně lepší pocit než po těch předešlých dvou sezónách, kdy jsme se motali dole.

S Třincem jste bodovali v každém zápase v sezóně. Sedí vám jejich styl hry?

Myslím si, že se nám obecně proti týmům nahoře hraje lépe. Nevím, čím to je, ale osobně to tak cítím, nevím, jak kluci.

Pokud uhájíte šestku, může se stát, že narazíte na Třinec hned ve čtvrtfinále. Vyhovovalo by vám to? Podle výsledků možná ano.

V play off to je úplně jedno. Tam může porazit kdokoliv kohokoliv. Uvidíme, koho budeme mít.