Tak to vypadá, když z vás spadne tlak, směje se Knotek

Parádní výkon, sedm branek, což je nejvíc, co jste v letošním ročníku extraligy soupeřům nastříleli. Co k tomu říct?

Tak to vypadá, když z vás spadne ta tíha, obrovský tlak. Měli jsme jistotu předkola play off, V podstatě už máme splněno. Uvolnily se nám ruce z toho, že se nemusíme klepat o play out a podle toho to na ledě vypadalo.

Hodně důležité asi bylo, že jste za stavu 2:0 ubránili čtyřminutovou přesilovku, když za hru vysokou holí pykal Petr Strapáč?

Určitě. Jejich přesilovky jsou smrtící. Kdyby se nám přiblížili na gól, mohlo to pak vypadat všelijak. Bránili jsme se však výborně.

V závěrečném třetině, do které jste vstupovali za stavu 4:0, jste si však situaci poté, co jste dvakrát inkasovali, zbytečně zkomplikovali.

Samozřejmě. Spadnul jim tam šťastný gól a trochu jsme z toho znervózněli. Zvláště po tom, co jsme předvedli v Mladé Boleslavi. Věděli jsme, že nic není nemožné. Polevili jsme a...

Ta zkušenost z Mladé Boleslavi, kde jste otočili zápas, ač jste po dvou třetinách prohrávali 0:3, opravdu hrála takovou roli?

Myslím, že dnes bychom to nějak už umlátili. V podvědomí to ale asi být mohlo. Věděli jsme, že stát se může všechno. Naštěstí to však neplatilo.

Když jste zvýšil na 5:2, tak se to zase všechno obrátilo...

Trochu jsem to uklidnil. V té fázi nám totiž fakt dost zatápěli. I tak jsme ale museli bojovat až do konce. Nevypustili to, nic nám nedarovali.

Po olympijské pauze jste všechny tři zápasy vyhráli. S tím jste zřejmě nepočítali?

Snažili jsme se nějak slušně začít, přestávka byla dlouhá a tak to nebylo jednoduché. Chtěli jsme bodovat hned na Spartě, pak se to povedlo i v Mladé Boleslavi, nijak jsme nekalkulovali a sbírali jsme bod po bodu.

Vy sám jste vsítil dva góly, jste nejlepším střelcem svého týmu....

No, je to tak. Po dlouhé době jsem se zase trefil. Už jsem na to myslel. Statistiky ale nesleduji. Jsem hlavně rád, že jsme se dostali do play off, a že si ho poprvé zahraji.

O tom, zda to bude v předkole nebo přímo, rozhodne nedělní poslední kolo. Výsledky Pardubic a Liberce vám však nenahrály. Souhlasíte?

Třeba příště prohrají. Neřešíme to. Jedeme bodovat do Jihlavy a uvidíme, jak dopadnou oni, a na co to bude stačit.