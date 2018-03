Je rozhodnuto! Pardubice jdou přímo do čtvrtfinále, Plzeň má rekord

V předkole play off se tak utkají Liberec se Spartou a Olomouc se Zlínem. Ve čtvrtfinále pak Třinec s Pardubicemi a Vítkovice s Brnem.

Plzeň už měla zisk Prezidentova poháru jistý od středy a v posledním utkání dokázala ještě vylepšit klubový rekord v počtu bodů. O vítězství nad Zlínem rozhodl gól dvacetiletého Tomáše Vracovského v oslabení. Plzeň uhájila triumfy i v individuálních statistikách. Tomáš Mertl se navíc stal nejlepším střelcem základní části a aktuálně zraněný Milan Gulaš nejproduktivnějším hráčem.





Obsazení posledního volného postupového místa přímo do čtvrtfinále bylo hlavním tématem závěrečného kola. Šestou příčku hájily Pardubice, které šly ve vyprodaném derby s Hradcem Králové zásluhou Rolinka do vedení. Jenže hosté, kteří už měli před utkáním jisté druhé místo, třemi góly zápas otočili. O osudu Pardubice se nakonec rozhodovalo ve Vítkovicích.

Tam je mohl v případě vítězství sesadit z šesté příčky Liberec. Hodně nervózní zápas s množstvím vyloučení měl nakonec kuriózní rozuzlení. Bílí Tygři totiž ztratili duel i naděje na šestou příčku chybou v prodloužení při vlastní přesilovce, kterou potrestal Hrbas. V konečném účtování má Liberec i Pardubice stejný bodový zisk i poměr vzájemných zápasů, v nichž však vstřelilo Dynamo o jeden gól víc, a to nakonec o obsazení šesté příčky rozhodlo.

Naděje na šestou příčku si před posledním kolem dělala ještě Olomouc, která ale po sérii čtyř vítězství překvapivě prohrála 0:3 na ledě předposlední Jihlavy. Za domácí, kteří potřebují v boji o záchranu každý bod, se dvakrát trefil Kanaďan Rabbit, z toho jednou z trestného střílení. Straka pečetil výhru do prázdné brány.

Mistrovská Kometa zažila v pátek výprask v Olomouci (2:7), ale chuť si spravila s posledním Litvínovem. Brno poprvé od olympijské přestávky vyhrálo, když dva její góly Kometa poprvé po olympijské přestávce vyhrála. Dva její góly vstřelil obránce Krejčík.

Sparta zažila v pátek úlevu, když si definitivně zajistila místo v předkole a do Chomutova tak už cestovala v klidu. To Piráti potřebují před play out bodovat a nakonec zvládli obrat, který uzavřel junior Lauko do prázdné brány. V přesilovce i oslabení se trefil domácí útočník Šťovíček. Za Spartu skóroval sedmnáctiletý debutant Kropáček.

Mladá Boleslav přišla právě v souboji se Spartou v pátek definitivně o šance na předkolo a v klubu zavládlo obrovské zklamání. Na jeho led si přijel Třinec pro dva body, které potřeboval k udržení třetí příčky. A také si je po porážce v samostatných nájezdech odvezl.