Liberec vítězem dramatu. Domácí výhru slaví i Olomouc. Litvínov jistým účastníkem baráže

V Liberci a Olomouci dnes začaly obě série předkola play off hokejové extraligy hrané na tři vítězné duely. Bílí Tygři porazili Spartu 3:2 v prodloužení, stejným poměrem vyhráli i Kohouti nad Zlínem, jen rovnou v základní části. Zároveň začala i šestikolová skupina o umístění - Litvínov udolal Chomutov 4:3 v prodloužení a Mladá Boleslav smetla Jihlavu 5:1. I když Verva zvítězila, je jistým účastníkem baráže.

Brankář Liberce Roman Will.

Bitvu na Hané rozsekl svým druhým gólem v zápase Petr Strapáč. Na konci 56. minuty využil přesilovou hru střelou švihem do šibenice brankáře Libora Kašíka a Mora první domácí zápas zvládla. Hostům nepomohla ani závěrečná hra bez brankáře.

V repríze předloňského finále na sebe narazily tehdejší mistr Liberec a Sparta. A stejně jako v každém předchozím duelu v letošní sezóně vyhrál domácí celek. Přesný zásah Tomáše Filippiho v 63. minutě rozhodl, že první vítězství v sérii slaví Severočeši.

Prvním ze šesti kol odstartovala skupina o umístění týmů na jedenáctém až čtrnáctém místě po základní části soutěže. Všechna mužstva si do ní přenášejí získané body z dlouhodobé části sezóny, poslední dvojici pak čeká baráž o udržení extraligové příslušnosti proti finalistům WSM ligy.

Klíčovou situací duelu Mladé Boleslavi s Jihlavou bylo vyloučení hostujícího beka Davida Kajínka na pět minut plus do konce zápasu na konci první třetiny. V úvodu té druhé totiž Středočeši využili přesilovou hru hned dvakrát. Ještě do přestávky přidal Bruslařský klub další tři zásahy a navýšil svůj náskok na Jihlavu už na jedenáct bodů.

Druhé střetnutí mezi Chomutovem a Litvínovem bylo o poznání vyrovnanější. O vítězi se rozhodlo až v prodloužení. V čase 63:06 prostřelil brankáře Pirátů Štěpána Lukeše obránce Vervy Lukáš Doudera. V severočeském derby se dvěma góly blýskl forvard Litvínova Juraj Mikúš.

Leč jedná se o pouhé Pyrrhovo vítězství. Litvínov je i přes výhru už jistým účastníkem baráže. Momentálně ztrácí na Mladou Boleslav šestnáct bodů, ve hře jich je přitom jen patnáct.