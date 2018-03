Play out? Musíme se s tím vypořádat, říká chomutovský kouč Růžička

Hokejový kouč Vladimír Růžička, který absolvoval na trenérské lavičce nespočet zápasů v extraligovém play off včetně zisku dvou titulů a několika medailových umístění s pražskou Slavií, pozná nyní úplně odlišnou tvář špičkového hokeje. Jím vedený tým Chomutova má před sebou v extralize šest zápasů ve skupině play out. „To je sportovní život, musíme se s tím vypořádat,“ bere Růžička reálně ne příliš atraktivní závěr sezóny.

Základní část je minulostí. Může být pro vás s výhledem na play out impulsem, že jste v posledním kole zdolali pražskou Spartu?

Věděli jsme, že Sparta nastoupí s jinými hráči než obvykle a že nechá opory odpočívat kvůli vstupu do předkola. Přesto to bylo pro nás těžké utkání a raději bychom hráli proti kompletní Spartě. Mladíci z pražského týmu čekají na šanci, hráli dobře. Proto jsem rád, že jsme zápas zvládli a získali tři body, které se nám počítají i do play out.

Za Spartu nastoupil v Chomutově brankář Ján Laco. Zamíří po hostování znovu do kádru Pirátů?

Ne, po sezóně mu končí v Chomutově smlouva, takže se nevrací. Chytat bude dál Štěpán Lukeš.

Ve skupině play out se dvakrát poměříte shodně s Litvínovem, Duklou Jihlava a Mladou Boleslaví. Co od toho očekáváte?

Chceme ukončit sezónu důstojně a zabojovat o potřebné body. Konkrétně to znamená, že bychom rádi rychle měli jistotu o setrvání v soutěži, abychom se nemuseli strachovat o záchranu.

Jak byste charakterizoval vzhledem ke svým zkušenostem extraligu?

Je to nesmírně vyrovnaná soutěž. Jakýkoliv tým může bojovat o elitní šestku v tabulce nebo být dole. Odhadoval jsem, že 71 bodů bude stačit na desítku. A byla to pravda. Kdybychom uhráli o tři body více, tak jsme se tam dostali. Sparta těch jedenasedmdesát bodů nakonec vydřela, na nás vyšlo jedenácté místo.

Potvrzují dlouhodobou vyrovnanost extraligy i další aspekty?

Samozřejmě. Stačí se podívat na výkyvy různých klubů. Pardubice loni hrály baráž a obávaly se o extraligu do poslední chvíle, teď jsou přímo ve čtvrtfinále. Liberec předloni suverénně vyhrál titul, loni byl ve finále a bral stříbro. Nyní Bílí Tygři bojovali jen o předkolo a jsou rádi za sedmé místo. Přitom nechci srovnávat liberecký kádr, který získal jen o osm bodů více než Chomutov, s naším celkem.