Lámalo se to v přesilovkách. Oni měli šanci a nedali, my tu svoji proměnili, těší Strapáče

Jaké to dnes z vašeho pohledu bylo utkání?

Tím, že máme první výhru, skvělé. Začátek byl z naší strany neslaný, nemastný, opatrný, ale ve druhé třetině jsme se osmělili, vyrovnali a tím jsme se hodně zvedli. Nakonec jsme to urvali.

Ze začátku jste byli hodně nervózní. Čím to bylo? Domácím prostředím?

Mohlo to hrát roli. Těžko říct. Přece jen jsme play-off nějak ubojovali. Možná jsme mohli být i v šestce, ale to už je teď jedno. Jsme v předkole a chceme z něj postoupit dál. První třetina byla taková oťukávací, bohužel jsme v ní dostali gól, ale ve druhé jsme se z toho oklepali, hráli, co jsme chtěli a nakonec to i přetavili ve vítězství.

Jak jste viděl situace, z nichž jste skóroval?

V prvním případě to Zbyněk Irgl dostal do jízdy, natáhl na sebe dva obránce, mně puk vyplaval více méně před prázdnou bránu a já ho už jen zametl. Byl to důležitý gól. Uklidnili jsme se, a jak už jsem řekl, pak jsme hráli, co jsme chtěli.

A ta druhá trefa?

Zůstali jsme dobře na puku, ten lítal, já byl volný, Kuba Galvas mě našel zpoza brány, snažil jsem se to rychle zpracovat, vystřelit a povedlo se mi vše dobře trefit.

Klíčové byly přesilovky. Zatímco vy jste je ubránili, Zlín při té vaší poslední inkasoval rozhodující gól. Souhlasíte?

Určitě. V těch v závěru se to lámalo. Oni měli obrovskou šanci, ale nastřelili jen tyč a my vzápětí svoji přesilovku proměnili. Bylo to takové - nedáš, dostaneš. A úplně na konci jsme se museli bránit také. V hlavě jsem v té chvíli měl náš poslední zápas ve Zlíně, který jsme prohráli gólem z poslední sekundy a to jsme hráli pět na pět. Teď Zlínští měli šanci šest na čtyři, ale naštěstí jsme to ubránili parádně a vůbec nic jsme jim nedovolili.

Vítězství hned v úvodním duelu celé série je hodně důležité. Vnímáte to tak?

S ohledem na vývoj první třetiny asi jo. Myslím, že to z nás trochu spadne, zítra bychom mohli hrát klidněji. Série ale bude zřejmě dlouhá. Zlín je doma velmi silný.

Co může v téhle vyrovnané sérii být tím pomyslným jazýčkem na vahách?

Rozhodnou maličkosti. A třeba ty zmíněné přesilové hry. Připravili jsme se však na ně. Víme, jak je chceme hrát, a doufám, že se nám takto bránit povede i v dalších zápasech.

Co jste říkal na atmosféru v hledišti?

Diváků nebylo tolik, ale myslím, že na ten počet lidí byla kulisa výborná. Doufám, že jsme dnešním vítězstvím fanoušky nalákali a zítra jich přijde více. Uvidíme. Nemůžeme se tím ale nechat ovlivnit. Musíme pořád hrát naši hru.