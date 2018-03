Víme, jak loni Kometa prošla play off. Máme před sebou velkého soupeře, hlásí kouč Vítkovic

„Cílem bylo čtvrtfinále, ten jsme splnili. Že jsme čtvrtí, nám zajišťuje domácí výhodu, což je vždy plus," řekl generální manažer klubu a zároveň hlavní trenér Jakub Petr. „Před sezónou jsem říkal, že chceme pod sebe v základní části dostat alespoň jeden z těch top týmů. To se nám podařilo a z tohohle pohledu můžeme být spokojení," dodal Petr.

Splněním úkolu ale pro Vítkovice sezóna nekončí. Naopak. Podle Petra je to před startem play off především závazek. „Skončili jsme druzí v počtu vstřelených i inkasovaných gólů. To jsou ukazatele, které nás před play off mohou dobít optimismem. Kdyby nám to někdo řekl před sezónou, brali bychom to všemi deseti. Víme ale také, že jsme měli i úseky, kdy jsme mohli a měli být lepší, proto zůstáváme pokorní," nastínil vítkovický kouč.

Varováním pro jeho tým je i loňské play off, ve kterém kralovala Kometa Brno, přestože do něj šla ze šesté pozice. „Pro nás je souboj s Brnem obrovskou výzvou. Moc dobře víme, jak loni Kometa prošla play off a jak si došla pro mistrovský titul. Máme před sebou velkého soupeře a velký cíl. Popravdě už se nemůžeme dočkat," promluvil Petr.

V sezóně Vítkovice s Brnem třikrát prohrály, doma mu nedokázaly vstřelit gól. „Co na to říct? Asi jen to, že je nejvyšší čas to změnit," pousmál se Petr. „Já bych se na tu bilanci zas až tak nedíval, protože kdo ty zápasy viděl, tak musí uznat, že minimálně utkání v Ostravě byla neuvěřitelně vyrovnaná," podotkl Petr.

Prodej vstupenek začal ve středu

Vyrovnané by měly být i souboje v ochozech. Do Ostravy se bezesporu vydá hodně brněnských fandů a Vítkovičtí věří, že jejich příznivci nezůstanou pozadu. „Lidé v Ostravě už zase začali žít hokejem a za to jim jménem celého týmu děkuji. My uděláme vše pro to, abychom je dál dělali šťastnými," řekl Petr.

Prodej vstupenek na ostravská utkání 13. a 14. března začal ve středu 7. března v Ostravar Aréně i online v síti Ticketportal. Počet vstupenek na osobu je omezen, maximálně může jedna osoba koupit 10 lístků.

Vítkovice připravily pro fanoušky dva typy vstupenek. Balíček na obě úvodní utkání stojí 698 korun, jednozápasové vstupenky, které se začnou prodávat v pondělí 12. března, budou stát 399 korun. Majitelé celosezonních Klubových karet mají play off zdarma.