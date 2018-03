Ubráněné dvojnásobné oslabení bylo základem našeho úspěchu, myslí si zlínský Klhůfek

Oproti včerejšku jste podali výrazně lepší výkon. Souhlasíte?

Odehráli jsme super utkání i včera, akorát, že tentokrát se štěstí přiklonilo k nám a za to jsme moc rádi.

Spokojen určitě můžete být i osobně. Včera jste vstřelil gól, dnes taky...

Snažím se co nejvíce střílet, otočil jsem se do brány a spadlo to tam. Je ale jedno, zda jsem to byl já, nebo kluk z první lajny. Důležité je, že si z Olomouce odvážíme jednu výhru, a že na domácím ledě můžeme rozhodnout.

Jak jste vaši gólovou situaci viděl?

Chtěl jsem vyjet zpoza brány a vystřelit, protože to tam většinou jenom nahazuji. Snažil jsem si pokrýt puk a věděl jsem, že když najedu víc doprostřed, otevře se mi to, což se i stalo. Nechali mě tam volného. Bylo jasné, že když pojedu blíž, gólman to nebude čekat. Pokusil jsem se trefit bránu a vyšlo to. Včera jsem měl podobnou šanci a minul jsem.

Byl dnešní duel oproti včerejšímu jiný?

Myslím, že to bylo hodně podobné a bude to tak pokračovat i dál. Vše vychází z obrany, hodně se bruslí, je to neskutečně vyrovnané.

Znovu vám vyšla první třetina?

Vždycky si řekneme, že chceme podat ten nejlepší výkon, co umíme a to platilo i teď. Moc ani nechodíme z defenzívy, spíše se na soupeře snažíme vletět. Dnes se nám to podařilo. Bohužel, včera jsme měli nástup také dobrý, ale nechali jsme si dat góly a oni pak vyhráli.

Příliš se vám zatím nedaří přesilovky. Čím to?

Máme v nich šance, chybí kousek. Je to jen o štěstí. Jakmile to padne z jedné, bude to padat ze všech. Nevidím v tom problém.

Hned v úvodu zápasu jste šli do dvojnásobného oslabení, když na trestné lavici současně pykali Honejsek a Kubiš. Ustáli jste to, což asi bylo klíčové?

Určitě. To každý tým nakopne, zvláště když to bylo celé dvě minuty. Kašík nás podržel, kluci to perfektně ubránili, byl to základní kámen našeho úspěchu.

Utkání vůbec začalo hodně divoce. Gólman Kašík dokonce po jedné skrumáži musel na pár sekund na střídačku. Co se stalo?

Nevím pořádně, co tam bylo. Vždycky, když je ale v nějaké strkanici gólman, je to vyhrocenější. Byl bez masky a my se ho snažili bránit. Možná proto tolik emocí. Nakonec jsme je však ukočírovali a dopadlo to v náš prospěch.

Když ale domácí ve třetí třetině snížili na 2:1, o výsledek jste se ještě báli?

Báli... Vést v hokeji 2:0, to je ten nejhorší stav. Když inkasujete, soupeř je na kontakt a okamžitě na koni. Snažili jsme se, abychom ten gól nedostali a samozřejmě jsme ho dostali. Pak jsme to ale ubránili, přidali gól na 3:1 a v klidu to dohráli.