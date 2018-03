Sparta v první třetině nevystřelila na branku! To nepamatuji, přiznává Pech. Na krku už cítí nůž

Brankář Liberce Roman Will ve druhém utkání předkola play off proti Spartě gól nepustil.

„Dneska jsme byli opravdu hrozní. Ale máme před sebou další dva zápasy. Máme sice nůž na krku, ale to jsme měli i v základní části, kde jsme museli poslední dvě kola vyhrát, abychom do předkola vůbec postoupili a zvládli jsme to. Teď jsme ve stejné situaci. Věřím, že doma to budou jiné zápasy a že je také zvládneme," věřil útočník Sparty Lukáš Pech, střelec jediného gólu hostů. Jenže ho dal až v předposlední minutě z trestného střílení. To již bílé šelmy vedly jasně 4:0 a domácí fanoušci se dožadovali „bůra".

„V úterý jsme nesehráli špatné utkání, rozhodlo až prodloužení. Měli jsme více šancí z protiútoků a nevyužili jsme je. Byli jsme vylučovaní, což jsme už nechtěli, ale znovu jsme dostali v oslabení dva góly. Bohužel," litoval Pech, jehož tým inkasoval dva smrtící údery po polovině zápasu během osmnácti vteřin!

✌️JOO! Dnešní zápas nabídl opravdu vše a diváci si tak přišli na své! Zvládáme i druhé předkolo a máme mečbol! #LIBvSPA pic.twitter.com/K223FpaDZk — Bílí Tygři Liberec (@bilitygrilbc) 7. března 2018

„Bohužel tam bylo vyloučení, dostali jsme z toho gól a hned vzápětí druhý. Zápas se zlomil a už jsme neměli nic," smutnil.

A tady nutno dodat ještě jeden zajímavý statistický údaj. Zatímco Tygři dali dva góly za osmnáct vteřin, hosté během prvních dvaceti minut na Romana Willa nevystřelili ani jednou. Na střely domácí vedli po prvních dvaceti minutách 8:0.

O krok pozadu

„To nepamatuju... Ale je to důsledek naší hry, bohužel. Musíme se tlačit více do brány a být víc u sebe, více bojovat o puk, být na puku silní. Jsme tam strašně slabí, oni to tedy strašně dobře přečíslují, ale my si s tím musíme umět poradit a být hladovější do brány," burcoval Pech.

„V soubojích jsme druzí, o krok nebo dokonce o dva pozadu. Prohráváme strašně moc soubojů. Nejsme na pozicích, na kterých bychom měli být. S pukem pořádně nevyjíždíme z pásma. Tohle všechno musíme zlepšit. Celé je to o pohybu a o umění zareagovat na jejich hru. Ale také se musíme soustředit na naši, reagovat i na to, jak oni napadají. Špatně to vyhodnocujeme a jsou tam strašné minely," nabídl recept na zlepšení zkušený forvard.

V kabině Sparty po druhé prohře pochopitelně nepanovala dobrá atmosféra. „Bylo tam spíše naštvání, protože jsme odevzdali špatný výkon," poodhalil.

V poslední třetině ještě za stavu 0:3 se nechal za nesportovní chování vyloučit Marek Ďaloga na pět minut a do konce. Soubor Filipa Pešána to potrestal čtvrtým zásahem. Ve třetí třetině rozhodčí rozdali téměř sto trestných minut. Podruhé se serval Richard Jarůšek s domácím Dominikem Lakatošem, poté i Dominik Uher s libereckým Patrikem Maierem.

„Čím jiným se nastartovat než tímto? Kluci se výborně porvali, vyhráli bitky. Liberec to pak zatáhl. Nějaké šance jsme tam měli, ale neproměnili. Ale třetí třetina byla z utkání z naší strany asi nejpodařenější," konstatoval Pech. V pátek se na ní pokusí s parťáky navázat, jinak jim sezóna skončí dalším neúspěchem. „Zbraně ještě neskládáme!" slíbil Pech.