Bitka střídala bitku! Jarůšek mluvil o podrazu, Lakatoše by nebolelo ani kopnutí koně

Tahle série má grády! Zatímco po hokejové stránce mají zatím v sérii předkola play off jednoznačně navrch liberečtí Bílí Tygři, které za příznivého stavu 2:0 na zápasy dělí od postupu do čtvrtfinále jediná výhra, boxerské vložky vyzněly ve středečním druhém duelu pro Spartu. I když je to jen velmi slabá útěcha pro Pražany, kterým už v pátek může skončit sezóna...

A jde se na to. Dominik Lakatoš (vlevo) z Liberce a Richard Jarůšek ze Sparty se chystají na bitku ve druhém utkání předkola play off.

Severočeši na ledě dominují, zakřiknutou Spartu přehráli v obou domácích zápasech. Zejména v tom středečním, druhém, naprosto dominantním způsobem. Svěřenci trenéra Františka Výborného se vůbec nemohli dostat do tempa, vždyť první střelu na libereckého brankáře Willa vyslali až ve 26. minutě! Když to proto nešlo hokejovým umem, snažili se Pražané svého soka rozhodit alespoň rvačkami.

Hned dvakrát se do sebe pustili útočníci Richard Jarůšek a liberecký Dominik Lakatoš. V obou případech měl sice navrch hráč Sparty, po prvním pěstním souboji ze 6. minuty se ale na Lakatoše zlobil. Forvard Bílých Tygrů totiž před bitkou na rozdíl od Jarůška neshodil rukavice, a tak neobdržel desetiminutový osobní trest. Sparťanský bijec navíc vyfasoval i o jeden menší trest navíc za hrubost, takže Liberec najednou disponoval výhodou přesilovky.

„Dohodli jsme se tam, zeptal jsem se a on souhlasil, tak jsem zahodil rukavice a začal se mlátit. Nevím, kde byl problém, jestli to nestačil zahodit, nebo pak nechtěl a spíš chtěl udělat takový podraz, to fakt nevím," kroutil hlavou Jarůšek.

„Vůbec žádná komunikace mezi námi neproběhla," předkládal svůj pohled Lakatoš. „Pořádně jsem ani nevěděl, o co jde, a už tam létaly rány. Tým mě však potřebuje na ledě, tak jsem ho především nechtěl oslabit. Proto jsem se také nechtěl prát a neodhodil rukavice," vysvětloval.

Nebyl to však poslední okamžik, kdy se oba kohouti do sebe pustili. Ten další následoval v 54. minutě už za rozhodnutého stavu 4:0 pro Liberec. „Přijel za mnou a já mu říkal, že ne. Ale jezdil za mnou celé střídání, takže pak už nebylo jiného rozhodnutí. A šli jsme na to. Myslím, že šlo o férovou bitku," soudil Jarůšek.

Lakatoš však odmítl, že by Jarůšek o druhou boxerskou vložku zpočátku nejevil zájem. „Tam už jsme to chtěli oba shodit a rozdat si to pořádně na férovku. Jestli jsem vyhrál, nebo prohrál, to je vcelku jedno. Padly tam tvrdé rány na obou stranách," vyprávěl Lakatoš o potyčce, při které mu Jarůšek přetáhl dres přes hlavu, následně jej položil na lopatky a oba pak předčasně zamířili do kabin.

„Mě však i kdyby kopnul kůň, tak mě nic nebolí," usmíval se liberecký odchovanec. Hned o minutu později se do sebe pustili i Patrik Maier s Dominikem Uhrem, i v tomto případě by na body vyhrál sparťanský útočník.

Lakatoš netuší, jestli se emoce přenesou i do pátečního pokračování série v pražské O2 areně, kdy může Liberec využít první postupový mečbol. „Ničemu se nebráním a nebojím se. Určitě ale teď nezačnu s nějakým boxerským tréninkem," znovu se rozesmál Lakatoš.